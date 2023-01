Juan Hubieres afirma que la soberanía se defiende con hechos, no con palabras ni con racismo

Al conmemorarse el 210 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el presidente del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, manifestó que el patricio nunca vaciló en plantear la necesidad de un país, libre e independiente de toda potencia extranjera, al cuestionar que la soberanía nacional se defiende con hechos, no con palabras ni con racismo.

El candidato a Senador de Monte Plata aseveró que se podrá cambiar la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte, pero no se borrará la memoria del verdadero padre de la patria.

El también presidente del Movimiento Rebelde acotó: “Hoy que los españoles como Pepe Vila y capitanes oculto que no se ven, mancillan el nombre de República Dominicana, aquerenciado y destruir a la Policía Nacional, institución que tiene muchos defectos, pero que, hay corregirla”.

El dirigente político aseguró que la reforma policial debe constituirse en una necesidad que no se puede hacer sin los agentes del orden público integrados, aún con todos los defectos, “porque si fuera por defecto, habría que desbaratar a casi todas las instituciones del Estado dominicano, y posiblemente a muchos sectores económicos y de la sociedad civil del país”.

Juan Hubieres dijo que esos cómo Pepe Vila, en nombre de la democracia, no pueden ni se debe permitirles que vengan arrastrar el nombre de un general dominicano, aunque tenga todos los defectos.

“Ningún español general es mejor que uno dominicano, a pesar de conocer todos sus defectos institucionales; pero no me voy hacer cómplice para aliarme a delincuentes internacionales que lo que andan buscando es robar más a República Dominicana y colocarnos en una situación de genuflexión, como si no tuviéramos conciencia de que los españoles saquearon nuestro oro, exterminaron a nuestros indígenas, esclavizaron a los negros, se robaron las tierras; pero todavía hoy, siguen robando al país, mediante préstamos amparado en la modernización ”, sostuvo.