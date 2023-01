Haití colapso hace tiempo

Tras los actos vandálicos del pasado miércoles 25 y jueves 26, de enero de 2023, en Haití, donde bandas de delincuentes fuertemente armados asesinaron siete policías, hecho que conmociono al mundo o por lo menos al continente Americano, es que esa empobrecida Nacional acaparo la primera plana de los medios informativos.





Seis agentes de la Policía Nacional de Haití fueron asesinados el pasado miércoles 25, del presente mes de enero de 2023, en la comunidad de Liancourt, en enfrentamientos armados con la pandilla Gran Grif de Savien y sus aliados de Mowodwé, que intentaban asaltar la subcomisaria de ese municipio.





El colapso de Haití, no inicio ahora, creo que inicio en la caótica primera vuelta de las presidenciales, el 28 de noviembre de 2010, cuando Michael Martelly fue declarado perdedor detrás del aspirante del Gobierno, Jude Célestin, de centroizquierda, y la otra candidata opositora Mirlande Manigat, de centroderecha.





Las denuncias de fraude masivo por los seguidores de Martelly, quienes protagonizaron grandes disturbios. La Organización de Estados Americanos (OEA), instó al Consejo Electoral Provisional a que otorgara al artista el segundo puesto para batirse con Manigat, en una ronda resolutiva que hubo de ser postergada del 16 de enero al 20 de marzo de 2011.





Celebrada por fin la segunda vuelta, Martelly que en la primera vuelta apena alcanzó el 21.84%, con la influencia de sectores y organismos internacionales, en la segunda ganó con el 67% de los votos.





Quedo claramente evidenciado la influencia de la OEA en el Consejo Electoral de ese momento, que primero cambiaron los resultados de las elecciones del 28 de noviembre de 2010, en donde la candidata Marlande Manigat, obtuvo el 31.37%, Jusde Celestin, el 22.48% y Michael Martelly, el 21.84%, moviendo del tercer lugar al segundo lugar a Martelly.





Por esto, es que baso mi opinión, en que Haití hace tiempo colapso. Michael Martelly, finalizo su mandato dejando un vacío institucional, ya que no pudo contribuir a la celebración de un proceso electoral limpio y transparente. Debió la Asamblea Nacional escoger al senador Jocelerme Privert, presidente provisional de la República de Haití, del 14 de febrero de 2016, hasta el 7, de febrero de 2017, con la toma de posesión del asesinado presidente Jovenel Moïse.





El presidente Moïse, a quien un sector de la oligarquía haitiana no digería, y quienes se encargaron de una campaña para no conocer la totalidad de su mandato de cinco años, como establece la constitución de Haití, ya que planteaban que el periodo de Moïse, perimía el 7, de febrero de 2021, no el 7, de febrero de 2022, como son cinco años.





A raíz del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, perpetrado por un comando, integrado por 27 mercenarios de nacionalidad colombiana, es que las bandas de delincuentes inician a tomar espacio en sectores de Puerto Príncipe, provocando un estado de sitio en ese país.





El redacto es periodista, empresario y político. Conocedor de Haití, y su sociedad. Exprimir secretario de la embajada dominicana en Puerto Príncipe y primer cónsul encargado en Ansa-Pitre.

Por: José Abreu