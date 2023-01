Gobierno de Abinader no interioriza que “en política las palabras son hechos”

“En política, las palabras son hechos, tienen su propia densidad física y sus efectos pueden ser beneficiosos o catastróficos”.

Esto que para muchos tratadistas es una elemental, pero fundamental, recomendación o estrategia de mercadeo, busca evitar que el potencial cliente se sienta timado, estafado o engañado cuando acuda a los lugares de venta y no encuentre el producto o servicio que “con bombos y platillos” se había anunciado que se estaría en el mercado.

Y Winston Churchill, uno de los más grandes estadistas del pasado siglo, advirtió que “la política es la habilidad para predecir lo que va a pasar mañana, la próxima semana, el próximo mes y el año que viene. Y también el tener la capacidad de explicar después por qué no sucedió»; en otra expresión famosa dijo que "en el curso de mi vida a menudo me he tenido que comer mis palabras, pero debo confesar que es una dieta sana".