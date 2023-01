ANDRÉS NAVARRO REÚNE DIRIGENCIA DEL PLD Y TRAZAN PLAN DE TRABAJO PARA ALCANZAR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL

Sostuvo que esta es la oportunidad para construir “una ciudad bien gobernada, bien sana, bien segura, bien ordenada, bien incluyente y bien productiva para

SANTO DOMINGO.- Andrés Navarro, aspirante a alcalde del Distrito Nacional y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), realizó una jornada de trabajo con la dirigencia de las tres circunscripciones de la ciudad capital.

Esta jornada, en la que participaron importantes dirigentes y miembros del Comité Central del PLD, tuvo como finalidad realizar un diagnóstico y planificación de trabajo del proyecto Andrés Navarro Alcalde.

Durante el encuentro, Navarro exhortó a los miembros del Comité Central a trabajar unidos e ir sumando voluntades para multiplicar el equipo de coordinación y conformar una estructura sólida en cada demarcación para que este proyecto resulte ganador en las elecciones para la Alcaldía del Distrito Nacional.

Informó que los contenidos y temas abordados servirán como punto de arranque para preparar un plan de trabajo general de todo el Distrito Nacional, y otro específico para cada una de las circunscripciones.

“Compañeros y compañeras, nosotros tenemos que demostrarle a nuestro partido que somos fieles seguidores del pensamiento de Juan Bosch, nuestro fundador. Y lo hacemos en la manera en que actuemos, retomando los métodos del partido, como ha sido el día de hoy”, dijo.

El aspirante a alcalde del Distrito Nacional invitó a los dirigentes y miembros del Comité Central a que lleven un mensaje positivo a los demás compañeros del partido y la población en general. “Estoy de puertas abiertas. Nosotros tenemos esta gran responsabilidad y a mí me parece que estamos en condiciones de asumirla”, dijo.

Expuso que el proyecto Navarro Alcalde es la oportunidad para construir “una ciudad bien gobernada, bien sana, bien segura, bien ordenada, bien incluyente y bien productiva para todos los munícipes del Distrito Nacional”.

“Así es que compañeros y compañeras, no olvidemos que si asumimos nuestro rol y logramos que otros también asuman este rol, no me queda la menor duda de que en nuestras manos estará la llave que entregaremos a Abel Martínez para que pueda abrir las puertas del Palacio Nacional en el 2024”, indicó.

Navarro, miembro del Comité Político del PLD, exsecretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional y urbanista de profesión, exhibe el apoyo de la mayor parte de los activistas comunitarios y dirigentes del PLD para optar por la candidatura del Distrito Nacional.

El alto dirigente del PLD agotará una importante agenda de trabajo que abarcará los sectores de todo el Distrito Nacional acompañado por importantes figuras políticas que encabezan su proyecto.