Tribunal declara inocente a economista Ivette García de difamar e injuria a empresario ronero Pedro Ramón Oliver

Por Leonardo Paulino

Santo Domingo, RD. El juez de la Novena Sala Penal del juzgado de Primer Instancia, del Distrito Nacional, Bladimir Rosario Garcia, declaró este jueves inocente de manera definitiva a Ivette García de Blanck, de difamar e injuriar al empresario ronero, Pedro Ramón López Oliver, mediante divulgación por las redes sociales, de informaciónes relacionadas a asuntos legales publicadas previamente por medios de comunicación impresos nacionales e internacional.





Tras ponderar el expediente acusatorio, el magistrado dictó un auto a no lugar a las acusaciones interpuestas por López Oliver, al destacar de manera pública que solo se incide en esa falta cuando se divulgan falsedades o lo publicado se refiere a intimidades personajes que afecten la moral de alguien.

Este jueves el tribunal llegó a la conclusión, al entrevistar como testigo a David Saterfield, uno de los periodistas que redactaron noticias en los años 90, en el exterior, que informaron en esos momentos sobre asuntos pendientes ante la justicia norteamericana contra López Oliver.





Otro método utilizado por el tribunal para absolver a Ivette García de las imputaciones, fue el análisis y relación de leyes y reglamentos en ese sentido, tales como Expresión y Difusión del Pensamiento, Código Penal Dominicano, Declaración Universal de los Derecbos Humanos; así como de escritos periodísticos que reseñan a López Oliver detenido acusado de intentar hunir de Miami, donde estuvo involucrada una compañía de seguros.





Por su parte Ivette Garcia de Blanck, se manifestó confiada en que la justicia fallaría a su favor, tal como sucedió, al entender que “repostear cualquier información obtenida de periódicos de renombre no trasgrede ningún hecho ilícito penal, no he inventado ni una palabra. Estoy amparada en mi derecho constitucional de libertad de expresión al igual que el derecho a la información que todas las personas tienen”.





De igual modo aclaró que luego de su hermana, Nancy Garcia iniciar el proceso de divorcio comtra su esposo Pedro Ramón López Oliver, este emprendiera una cruzada contra ella y su familia, con varias querellas penales, en las cuales incluyó a su madre de 80 años de edad, con el objetivo de hacerle daño a su hermana. “Hoy, luego de un año de asistencias a vistas y juicios, de la presentación de todas las pruebas por ambas partes, se conoce la decisión del honorable juez, Vladimir Rosario Garcia, en el caso interpuesto por Pedro Ramón López Oliver contra mi y ha fallado a mi favor, lo que veo como justo”, agregó satisfecha Ivette García.