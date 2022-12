Supérate inicia entrega del Bono Navideño a 350 mil familias

800 familias de los sectores de Cristo Rey y Simón Bolívar fueron las primeras en recibir el apoyo económico durante la jornada de entrega realizada hoy



El Bono Navideño llegará a dominicanos y dominicanas residentes en el país que no reciben subsidios sociales.

SANTO DOMINGO, 10 de diciembre del 2022.- El programa social Supérate, bajo la dirección general de Gloria Reyes, inició hoy la entrega del Bono Navideño a 800 familias de los sectores Cristo Rey y Simón Bolívar. El Bono, cuyo valor es de 1,500 pesos, es un apoyo económico con el que familias de escasos recursos podrán realizar la compra de alimentos para la cena navideña.

Los operativos de entrega se llevaron a cabo de manera simultánea en la Clínica Cruz Jiminián y en el Centro de Salud Padre Marcilla, y son el inicio de una serie de jornadas que llevará el Bono a al menos dos millones de familias de escasos en todo el país, tal y como habría anunciado el presidente Luis Abinader.

El Bono Navideño es una ayuda del Gobierno con la que se garantiza que los que menos tienen puedan disfrutar de la Navidad, con este apoyo que ayudará a cubrir sus necesidades básicas de alimentos. El mismo podrá ser consumido en centros de expendio de alimentos, almacenes, supermercados y colmados de todo el país.

La tarjeta es emitida por el Banco de Reservas y VISA, y estará vinculada a una cédula, garantizando así la transparencia en el proceso de entrega.

“Yo me siento muy bien, me siento alegre porque por primera vez el Gobierno me toma en cuenta”, expresó Raima Félix, de 49 años y residente en el sector Simón Bolívar. “Compraré unos guandules para hacer un morito y pollo para pasar la navidad en familia”, comentó.

Así mismo, Gilberto Rodríguez, de 71 años, con una sonrisa en su rostro, expresó que con esta ayuda “podré comprar alguito, que gracias al Presidente es la primera vez que me llega”. Felicia Hernández, de 65 años, dijo que a pesar de estar triste porque su esposo falleció,este Bono Navideño es una gran ayuda para ella y su familia. “Esta Navidad me la pasaré con mis hijos y nietos, haremos una comidita”, agregó.

Sobre el Bono

Con esta tercera entrega del Bono Navideño se impactará positivamente la vida de hasta cinco millones de personas en todo el país, según lo afirmó el presidente Luis Abinader.

Para activar la tarjeta los beneficiarios podrán marcar el teléfono que aparece en el plástico, continuando las instrucciones de la grabadora y tras la activación, el usuario solo puede utilizarla en comercios que cuenten con plataformas de pago con tarjeta, ya que está diseñada únicamente para pagos, no para retiros de efectivo en cajeros automáticos.

Luego de activado el Bono Navideño con un número de cédula, esta no podrá ser utilizada para activar ninguna otra tarjeta.

Las tarjetas del “Bono Navideño” están restringidas a determinados grupos de personas. Se excluye a los empleados públicos y el Gobierno central, ya que son personas que reciben el beneficio del doble sueldo. También están fuera de la lista los empleados privados que coticen en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), los militares de alto rango a partir de coronel y todos los beneficiarios de los demás programas sociales, pues estos ya reciben un bono adicional.

Junto con el listado preparado por el SIUBEN, y depurado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para la inhabilitación de las cédulas que no califican para este bono, se realiza un proceso de evaluación sobre la distribución de estas tarjetas, a fin de que las ayudas lleguen a los beneficiarios finales en el menor tiempo posible. Es por esta razón que el Gabinete de Políticas Sociales, a cargo de la distribución, se auxilia de las distintas dependencias, gobernaciones, alcaldías, iglesias, congregaciones, federaciones y de los legisladores, con el propósito de reducir el impacto de la entrega, si