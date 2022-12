Presidente Abinader deja iniciados proyectos energéticos por 2,460 millones en Montecristi

Montecristi El presidente Luis Abinader dejó iniciado este sábado en Manzanillo, la construcción de tres plantas eléctricas y una terminal de gas en las cuales habrá una inversión de 2,460 millones de dólares, para aportar al sistema unos 1,254 mega watts de energía.





El viernes, el mandatario dejó iniciados los trabajos de una de las dos plantas de 420 mega watts cada una y una terminal para gas con una inversión que supera los US$1,750 millones de dólares, las cuales fueron licitadas por el Ministerio de Energía y Minas.





El proyecto está diseñado en dos bloques; el primero compuesto por la terminal de gas y una planta de turbina de gas en ciclo combinado de 420 mega watts adjudicado a Manzanillo Gas & Power, consorcio integrado por Haina Investment Company (HIC), Shell Gas & Power Development (Shell) y Energía de las Américas (Enerla).





El segundo bloque, instalará una planta de turbina de gas en ciclo combinado de 420 mega watts, adjudicado a Manzanillo Energy, compuesto por las empresas, Coastal Dominicana, Manzanillo Energy y Lindsayca.





El proyecto contempla además la construcción del gasoducto con una longitud de 7.2 kilómetros que conducirá el gas natural desde el Puerto de Manzanillo hasta la planta de generación.





El sábado, el gobernante se trasladó a Pepillo Salcedo en donde dejó iniciados los trabajos para la construcción de la Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land de 414 mega watts, con una inversión privada aproximada de 585,500 dólares, desarrollado por la empresa Energía 2000.





Para interconectar la termoeléctrica con el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la empresa Energía 2000 en coordinación con la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizan una inversión de US$ 135 millones en una línea de transmisión de 345 kilovatios.





Esta vía de transmisión tiene con un recorrido de 127 kilómetros, pasando por 304 torres que se originan en Pepillo Salcedo, pasan por Guayubín y culminan en la subestación El Naranjo, en Santiago.





Los US$ 2,460 millones a invertirse en la Línea Noroeste son el resultado de la suma de los US$ 1,750 millones de dólares a realizar en las plantas y terminal de gas de Manzanillo más los US$ 585,500 de la iniciada en Pepillo Salcedo y los US$ 135 millones de las líneas de transmisión.





Una vez concluidos los proyectos contribuirán a abastecer la demanda pico anual del Sistema Eléctrico Dominicano y mantener una reserva fría de un 20 % para garantizar la estabilidad del servicio energético en el país.





Al conocer los planos los planos para los trabajos de mejora en infraestructuras de la terminal de Manzanillo, cuya licitación será adjudicada en abril 2023, el presidente Abinader aseguró que en cinco años Manzanillo estará irreconocible.





El jefe de Estado afirmó que este proyecto de generación es un proyecto productor para el país y principalmente para la zona Norte que le dará seguridad en términos de combustible porque se tendrá el primer depósito de gas natural.





Informó que la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) tiene terrenos en la zona para construir depósitos de combustibles y esto añade seguridad para cualquier situación de evento que suceda.





Durante su estadía en la provincia del Morro, el jefe del Estado participó de la inauguración del hotel Súper 8 Manzanillo by Wyndham donde aseguró que seguirá apoyando al sector turístico de Montecristi y que facilitará inversiones que desarrollan y aportan empleos.





Informó que, como parte de las mejoras a las infraestructuras, se acondicionarán los cementerios, parques y, para febrero y marzo, se entregarán entre 600 y 800 títulos de propiedad en la provincia.





Citó el apoyo al malecón de San Fernando y a la Refinería de Sal, así como también que se trabaja en el refuerzo de las aguas sanitarias y en la Circunvalación Montecristi y en la carretera Guayubin-Copey.





El hotel, con 54 habitaciones, cuatro niveles, un amplio parqueo, piscina, restaurante y gimnasio, entre otras áreas, facilitará empleos a unas 24 personas de manera directa y es parte de un total de 18 infraestructuras que la cadena construirá en diferentes provincias del país.





Más adelante el jefe del Estado dejó inaugurado el Helipuerto de Manzanillo que dispondrá de una plaza de aterrizaje y dos parqueos para helicópteros como parte de los proyectos destinados a fomentar el desarrollo socioeconómico de la provincia de Montecristi.





La terminar, que fungirá como vía de fácil acceso a la provincia, tiene un área de aproximada de 7,467.00 m2 y un área de construcción de 4,250 m2 con parqueros disponibles y áreas verdes y ubicada en una zona estratégica de cercanía a los proyectos industriales.





El presidente Luis Abinader también encabezó la apertura del Museo de Montecristi donde se exhibirá de manera temporal la exposición de 31 artistas dominicanos bajo el nombre “Montecristi: Luz, Forma y Color”.





Este museo, desarrollado en alianza público-privada con el consorcio Manzanillo Energy, contará con una colección de más de 300 artefactos taínos salvados en toda el área de Montecristi y contará la historia y cultura dominicana de manera diversa expresada en el arte.





Otras de las actividades del mandatario en la tierra en la cual José Martí y Máximo Gómez firmaron el documento para organizar guerra de independencia cubana, fue su participación en la apertura de la exposición temporal "Montecristi: Luz, Forma y Color".





Más adelante el gobernante participó en el acto de Música y Cultura por Montecristi donde hubo presentaciones musicales y la participación del artista Fernando Villalona, quien respaldó la firme posición del presidente Luis Abinader en defensa del país y desarrollo de la frontera dominicana.

“Nuestra frontera tiene que ser una frontera y yo sé que usted está haciendo lo mejor posible, aunque otros digan otra cosa yo le creo a usted. Gracias por prestar atención a la frontera, lo que está haciendo lo estábamos necesitando desde hace mucho tiempo”, manifestó El Mayimbe.





_*Calles asfaltadas y nueva carretera*_





La vida de decenas de familias en Montecristi fue transformada y dignificada por el presidente Luis Abinader con la entrega de 25 kilómetros de calles asfaltadas y el anuncio de la construcción de aceras y contenes por un monto de inversión de RD$50 millones.





El ministerio de Obras Públicas, Deligne Ascención, informó que los 25 kilómetros de calles asfaltadas envuelven más de 152 metros cúbicos de asfalto aplicado y que casi se terminan las carreteras de Palo Verde-La 70 y en poco tiempo se inaugurará la carretera Guayubín-El Pocito-La Mata de Santa Cruz-Copey.





Del mismo modo, Informó que se inició toda la reconstrucción de la carretera que viene desde Navarrete hasta llegar a Montecristi, infraestructuras que tienen la finalidad de desarrollar la conectividad de las provincias que conforman la Línea Noroeste.





Anunció del mismo modo, que se trabaja actualmente en la adjudicación de la Circunvalación de Navarrete, la que afirmó impactará toda la región y que se entregó la reconstrucción de la carretera Monte Cristi-Dajabón-Loma de Cabrera.





El jefe del Estado también encabezó el acto inaugural de la carretera Sabaneta-Martín García, con una extensión de 19 kilómetros y construida con una inversión superior a los 1,121 millones de pesos.





La vía, en la cual se hizo una inversión de RD$ de 1,121.9 millones, conecta el municipio de San Ignacio de Sabaneta, en la provincia Santiago Rodríguez, con la comunidad tabaquera y ganadera de Martín García, municipio de Guayubín, provincia Montecristi.





La carretera impacto a las comunidades rurales de Machete, Guayubincito, Cayucal, Cabeza de Toro, La Breña, La Vuelta, Canoria, Los Pretiles, Merete, Monte Abajo, en la provincia Montecristi, y directamente sobre el municipio cabecera de Sabaneta y campos aledaños.





A partir de ahora, y gracias a la infraestructura vial, el recorrido entre Santiago Rodríguez a Montecristi se acorta en más de 45 minutos.





_Proyecto de recuperaciónm porcina y entrega de apartamentos*_





El jefe de Estado encabezó la entrega de certificados a beneficiarios del proyecto de Recuperación de Medios de Vida de Pequeños Productores de Cerdos de República Dominicana (RECUPERA+AgroRD), el cual tuvo una inversión de más de RD$237 millones.





La iniciativa ha beneficiado a 763 familias que participaron en el proyecto y unos 15,971 favorecidos directos e indirectos de las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Sánchez Ramírez.





En Sánchez Ramírez un total de 216 familias que desearon realizar este proyecto trabajaron en alternativas productivas que abarcan 80 bovinos, 43 avícolas entre gallinas y guineas, 83 caprinos, ocho ovinos, una cunícula y una agrícola.





De igual modo, en Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez un total de 537 familias participaron en alternativas productivas de 89 bovinos, 76 avícolas, 246 ovinos, 128 caprinos y ocho módulos entre otras alternativas agropruductivas.





En el acto, el mandatario felicitó a todos los que participaron en este proyecto y les aseguró que les irá "igual o mejor" que cuando criaban cerdos y aseguró que con la diversificación de nuevos productos tendrán un mercado seguro para venta en el país y para la exportación.





La agenda del mandatario de este fin de semana incluyó la entrega de 42 apartamentos del proyecto Mi Vivienda en Las Matas de Santa Cruz, Montecristi, que beneficiará a más de 200 personas y reducirá el déficit habitacional en los dominicanos.





El proyecto habitacional está conformado por siete edificios de tres niveles con apartamentos de 3 habitaciones, baño, área de lavado, sala, comedor, cocina y balcón desarrollado en un 55 % por la administración actual del Ministerio de Edificación y Viviendas (Mived).





La infraestructura incluye servicios como calles, parqueos, aceras peatonales, áreas verdes, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, electrificación exterior aérea, caseta para residuos sólidos y verja perimetral.

