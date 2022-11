Obispo Castro Marte valora nivel de madurez en sector transporte del país

Durante la celebración de una homilía por el Día Nacional del Chofer en la Basílica de Higüey, en la que asistieron miembros y dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), encabezado por su presidente Antonio Marte, el prelado llamó a los transportistas del país a hacer un esfuerzo para seguir cuidando la vida.





“Por eso escuchamos a través de su sindicato que a ustedes se les ofrece formación y responsabilidad y como debe ser la convivencia y las relaciones humanas con el cliente y aunque sean hombres sencillos de barrios, hay que brindarles calidad humana y eso ha crecido grandemente a través del sindicato y todos ustedes”, dijo Castro Marte.





Elogió la capacidad de diálogo y sencillez del también senador Antonio Marte, al indicar que, gracias a él, “ya no existen tantas confrontaciones en el sector transporte, porque junto a su equipo de trabajadores ha ido concientizando a los demás, porque tras entienden que el diálogo es fundamental y que al final lo importantes es brindar un servicio social humanizado”.





“Lo primero de ustedes no es la competencia, no es la prisa, no es ganar dinero, aunque sea necesario. Lo esencial de ustedes es defender la vida humana y así nosotros vamos a colaborar en grande en el Día Nacional del Chofer diciendo, yo defiendo la vida humana, pero también quiero defenderla con los adultos mayores, porque aquellos que circulen por las ciudades hay defenderlos”, dijo.

Al finalizar la misa, Marte dio gracias a Dios por permitir que los miembros del gremio puedan conmemorar una efeméride más, al tiempo que elevó una plegaria al todopoderoso y a la Virgen de la Altagracia, para que derrame salud y bienestar a todos los choferes del país y en especial a los miembros

del gremio.

