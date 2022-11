ANDRÉS NAVARRO BUSCARÁ LA CANDIDATURA A ALCALDE DEL DISTRITO NACIONAL POR EL PLD

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, anunció este lunes que buscará la candidatura a alcalde del Distrito Nacional por esa organización para las elecciones del 2024, con un proyecto colectivo de ciudad para “para hacer de Santo Domingo una ciudad bien gobernada, bien segura, bien sana, bien ordenada y bien competitiva”.



Durante una rueda de prensa, Navarro expresó: “Desde la gestión de la Alcaldía del Distrito Nacional, junto a una diversidad de profesionales, dirigentes de su partido y líderes sociales, promocionaremos las alianzas público– privado–social. Dedicaremos nuestros mayores esfuerzos para construir la confianza suficiente, en el empresariado y en los diferentes sectores sociales, que asegure soluciones colectivas y sostenibles a los principales males de la ciudad”.



Navarro llamó la atención porque en los últimos tiempos se ha ido albergando en los capitaleños un sentimiento de temor por la inseguridad y también de fastidio por el desorden cotidiano. Planteó que los niveles de estrés aumentan en las familias y comunidades de la ciudad. “Ya no importa si se vive en Gazcue o en Villa Consuelo, en Cristo Rey o Arroyo Hondo, en los Cacicazgos o en Gualey, el malestar se está convirtiendo en un denominador común”, afirmó.



Indicó que esta situación no solo debe llevar al simple lamento, sino motivar a la acción como individuos y como sociedad, especialmente porque Santo Domingo tiene todo el potencial para ser una ciudad acogedora para sus habitantes y sus visitantes.



Manifestó que son grandes los retos que tiene la ciudad en materia de seguridad ciudadana, ordenamiento del tránsito, mantenimiento y ampliación del alcantarillado, control de usos de suelo, infraestructuras básicas en sectores populares, saneamiento ambiental, gestión de riesgos, entre muchos otros.



Reconoció que los problemas de Santo Domingo no son solo fruto del presente, sino que algunos vienen acumulándose por décadas de debilidades en la planificación territorial y en la gestión urbana, tanto local como nacional. Por eso, dijo estar convencido de que estos momentos de dificultades, por los que están pasando los capitaleños, no deben ser usados para simples críticas e imputaciones a culpables, ya que eso no llevará a la búsqueda de soluciones.





Navarro dijo que es un doliente de esta ciudad, no solo porque la ama, sino también porque la conoce en todos sus rincones. Relató que ha residido en más de 10 sectores distintos de la capital. Incluso, finalizando su carrera de arquitectura, decidió ir a vivir por varios años a Los Guandules, conociendo allí las dificultades de vida de la gente sencilla, pero también sus valores y virtudes, y todo esto lo ha convertido en un testigo de excepción de los males de Santo Domingo, pero también de sus virtudes y potencialidades.



“Precisamente esa preocupación por Santo Domingo fue una de las razones que me llevaron fuera del país a especializarme en urbanismo, desarrollando gran parte de mi vida profesional en el campo del ordenamiento territorial, la planificación urbana y la gestión municipal. Pues decidí desde muy joven ser parte de las soluciones a las deficiencias de la ciudad que hoy se ven agravadas”, indicó.



Andrés Navarro se graduó de arquitecto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y luego realizó maestría en Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre múltiples estudios realizados posteriormente, cursó una pasantía en Vivienda Popular en San José, Costa Rica y otra en Planificación Urbana en Lima, Perú.



Desde su vida estudiantil desarrolló una intensa labor social con comunidades rurales y urbanas, inspirado en la doctrina social de la iglesia y en la no violencia activa, participando en agrupaciones estudiantiles y organizaciones no gubernamentales, acrecentando así su anhelo por el desarrollo de la República Dominicana, y el deseo de promover un gobierno pulcro, ético y moral, así como un mayor fortalecimiento del Estado dominicano, decidiéndose a incursionar en la Política.





Durante su carrera profesional se ha desempeñado como ministro de Relaciones Exteriores y de Educación. Fue director de Gabinete del Ministerio de Obras Públicas. También, director de Planeamiento Urbano y secretario técnico del Ayuntamiento del Distrito Nacional; director adjunto del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), así como secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Actualmente es profesor de planificación urbana en la UASD y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.