Meliá Punta Cana Beach celebrará tradiciones dominicanas al estilo wellness

programa

“Vive las tradiciones dominicanas”, mientras que en noviembre podrán disfrutar del poder sanador de la música y el ritmo con “Flow & Beat”

Durante el mes de octubre se llevará a cabo el

PUNTA CANA.- El hotel Meliá Punta Cana Beach, A Wellness Inclusive Resort-Adults Only, continúa desarrollando su agenda de fortalecimiento al estilo de vida Wellness en la República Dominicana, por lo que durante estos meses implementará una serie de actividades enfocadas en las tradiciones dominicanas.

La temática permitirá vivir experiencias creadas para motivar y potenciar la relajación espiritual, mental y corporal por medio de la música y tradiciones de nuestro país.

“Queremos que nuestros huéspedes conozcan y vivan nuestras tradiciones de una manera auténtica con actividades que combinan lo local con experiencias de bienestar; acercarle a la gran riqueza cultural que tenemos en la República Dominicana; brindarles la oportunidad de conocer, a través de actividades totalmente inmersivas, aquellas tradiciones ancestrales que nos caracterizan como pueblo”, resaltó Reyes Guzmán, Wellness Sales Director.

Esta agenda de octubre, llamada “Vive las tradiciones dominicanas”, busca además promover y realzar los valores y costumbres para contribuir a preservarlos, llevar bienestar a sus vidas con los diferentes talleres y lograr que vivan una experiencia diferente y única que atesoren al volver a casa. Es por ello que el programa general ofrece interesantes actividades incluyendo los talleres especializados como las clases de percusión taína, talleres de chocolate orgánico y elaboración de aceite de coco orgánico, entre otras, ofrecidos por profesionales externos, especializados en dichas áreas.

Guzmán detalló que en octubre se llevará a cabo una cata de ron orgánico, percusión taína, limpieza con barro y relajación, talleres de cultura local, larimar, casabe: herencia taína, entre otros. Mientras que, en noviembre, adelantó, los huéspedes podrán disfrutar del poder sanador de la música y el ritmo por medio de baños de sonidos curativos, percusión taína, zumba, HIT, AeroBox y AquaGym por medio de “Flow and Beat”.

“Para nosotros en Meliá Punta Cana es sumamente importante ofrecer a nuestros huéspedes la oportunidad de relajarse, desconectar y recargar sus energías durante su estadía, por lo que hemos diseñado esta iniciativa para que, a través de cinco espacios de bienestar que combinan favorablemente la experiencia, tales como el social, sensorial, silencio, culinario y personal, puedan lograrlo”, resaltó Reyes Guzmán.

Las reservas se pueden realizar a través de melia.com o con los agentes de viaje, para disfrutar de un mundo de bienestar con todo incluído. Además, por medio del correo reyes.guzmand@melia.com .

Meliá Punta Cana Beach ofrece desde terapias, tratamientos especiales y relajación en su YHI Spa con un enfoque sostenible, confort en sus suites de bienestar The Level Wellness Suites by Stay Well; programa especial diario de actividades de bienestar para todos sus huéspedes; amplia gastronomía; espacios de silencio para encontrarte; excelentes servicios y altos estándares; amplia y hermosa área de playa, excelentes facilidades y hermosas locaciones rodeadas de jardines y lagos.