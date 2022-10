Diputado Tobías Crespo dice ley 63-17 no se aplica correctamente; exhorta a leerla





SANTO DOMINGO, 29 DE OCTUBRE 2022.- El diputado por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, aseguró que desde el año 2017, los gobiernos no han llenado las expectativas y no han hecho cumplir correctamente la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en República Dominicana.

Sostuvo que las autoridades que han tenido que ver con el ordenamiento del tránsito vehicular tanto del pasado gobierno como del actual, incurren constantemente en una mala aplicación de la ley al retener vehículos por violación a las áreas de no estacionamiento.

Entrevistado por el periodista José Cuevas, en el programa de televisión Tras las Huellas, el legislador opositor explicó que con las retenciones de vehículos por más de 72 horas se violan los derechos fundamentales como son la propiedad privada y el derecho al libre tránsito.

"No. lamentablemente no. Tanto en el gobierno anterior, desde el 2017 hacia acá las expectativas nuestras no han sido satisfechas", dijo Crespo referirse a la mala aplicación de la ley por parte de las autoridades competentes para dirigir el tránsito vehicular.

Crespo sostuvo que junto a otros legisladores y parte de la sociedad participaron en vistas públicas, se hicieron grandes esfuerzos para lograr un marco jurídico modelo frente a los demás países y que vaya a resolver la problemática del tránsito, "pero que lamentablemente los gobiernos no aplican la ley correctamente".

Dijo que otras causales por las que las autoridades no pueden retener un vehículo más allá de 72 horas, son porque el conductor no porte la documentación, la falta del pago de la placa o la póliza del seguro, la inspección o revista del vehículo y cuando el conductor obstaculiza el tránsito.

En ese sentido, Crespo exhortó a leer la ley 63-17 a todos los involucrados en el ordenamiento del tránsito para que logren una correcta aplicación.

Sostiene que las autoridades no pueden retener un vehículo más allá del plazo establecido que es de 72 horas.