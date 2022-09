Gobierno de Abinader, es incompetente según senador del Castillo Saviñón

Santo Domingo, RD.-José del Castillo Saviñón, senador de la República, por la provincia Barahona,

espresó

que el Gobierno que encabeza el presidente Luis

Abinader

Corona, se muestra incompetente, ante el tema de la inflación de los artículos de primera necesidad.

El senador Saviñón, reconoce la adecuada gestión y buen manejo que ha tenido el Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, “Lo que es evidente y preocupante, es que el crecimiento económico no ha podido derramarse a los sectores de menores ingreso de la población. Continuo, precisando que la inflación, se está comiendo el crecimiento económico, y sobre todo porque los sectores que han sido más impactado son alimento, bebida, transporte y vivienda”. Indicó Saviñón.

Del Castillo Saviñón habló en estos términos en su participar el programa “En línea contigo”, que produce el periodista José Abreu, transmitido por el canal 16, todo lo sábado a la 9:00 de la noche.

El legislador asoció el tema ola de violencia, y delincuencia al tema de la inflación, “Está desbordada la delincuencia, esto está muy atado al tema la inflación, a la gente no le da el dinero, muchos desaprensivos, su condición particular se ve deteriorada, no tiene capacidad de compra, se dedica a la actividad delincuencial”, señaló el congresista.

El senador, exministro de Industria Comercio y Mipymes(MICM), recordó el asalto del pasado miércoles, en la residencia de su colega por la provincia de Azua, senadora Lía Díaz, donde su esposo, exsenador César Díaz Filpo, fue golpeado y amordazado.

El senador del Castillo Saviñón, quien además es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó que esa organización se prepara de cara al 2024, para retornar al poder de la mano del alcalde municipio de Santiago, Abel Martina Duran, a quien él está apoyando para el proceso de primaria, en octubre próximo.