Anadegas y Leonel Fernández realizan encuentro

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Anadegas y varios de sus directivos tuvieron un encuentro con el Dr. Leonel Fernández Reyna en las instalaciones de esta entidad.

El objetivo de la reunión tuvo como enfoque el presentarle a Fernández varias problemáticas por las que atraviesa el sector de las gasolineras.

De su lado, el presidente de Anadegas, Juan Matos expresó: "En estos momentos tenemos problemas con la entidad Pro-Consumidor, la cual está cerrando estaciones de combustible. Por otro lado, la nueva ley 225-20 está drenando nuestros bolsillos”.

La ley 225-20 es aquella que trata sobre la prevención de generar residuos sólidos, estableciendo el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización.

El presidente de la Fuerza del Pueblo expresó: "Yo les propongo crear un grupo de trabajo, en el ámbito legislativo, por lo que, nuestros economistas podrían trabajar con ustedes para de esta manera presentar un proyecto donde los márgenes les otorguen beneficios, asegurando que no haya transferencia al consumidor”.

Fernández garantizó su apoyo a Anadegas, afirmando que sus inquietudes son válidas y que como partido político la solución es encontrar la manera de ayudarles en lo que sea necesario.

En un intercambio de preguntas y respuestas, el ex presidente de Anadegas, Rafael Polanco dijo: “Lo que Anadegas necesita es estabilidad en el sector, el cual es muy estratégico, donde se requiere que los detallistas puedan subsistir a través del cliente”. Polanco agradeció la intervención que realizó Fernández en el año 2008 a favor de Anadegas y dijo que gracias a ello esa organización existe.

Al ser cuestionado por periodistas, sobre qué opina con relación al tema de los bonos escolares que anunció el Ministerio de Educación, Fernández dijo: “Al establecerse los bonos escolares es como buscar solución a un problema que no debió ocurrir. Si tenemos un 4% del PIB, que representa el 28% del presupuesto nacional y que excede por mucho los presupuestos de los demás ministerios, no es posible que en estos momentos tengamos escuelas que no han terminado de construir aulas. Considero que el actual gobierno ha fracasado con la apertura de este año escolar.”

En la actividad estuvieron presentes: el presidente de Anadegas, Juan Matos, el ex mandatario de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el diputado por ese partido Omar Fernández Domínguez, el ex presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, entre otros legisladores y personalidades.