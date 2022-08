Tokischa dice dirige su música a la gente libre que disfruta la vida

Santo Domingo.-La cantante urbana dominicana Tokischa asegura a Efe que su música, criticada por algunos por su alto contenido sexual, va dirigida a la gente «libre» que quiere «disfrutarse la vida», tal y como le enseñó su madre desde pequeña.

«Yo llevo mi música a la gente que se siente libre, que se siente bien, que no le importa na’, que tiene amor, que quiere disfrutarse la vida», dijo Tokischa Altagracia Peralta, nombre de pila de la artista.

La joven, de 26 años, indicó durante la entrevista en un hotel de San Juan que el vivir libremente es un sentimiento con el que «uno nace» y que, en su caso, fue desarrollado e impulsado por su madre.

«Mi mamá me puso este nombre, Tokischa, y siempre me decía que si quería ser diferente, expresara lo que quisiera y me desarrollara en lo que quisiera», comentó la artista, nacida y criada en República Dominicana.