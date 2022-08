Reforma al Código de Trabajo: discusiones avanzadas en un 70%

Santo Domingo.-El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, aseguró este jueves que, hasta el momento, en el diálogo tripartito se ha consensuado un 70% de los artículos del Código de Trabajo que serán reformados, mientras que elementos como el teletrabajo, contratos de deportistas y la propuesta de crear el Instituto Bienestar de los Trabajadores, están en proceso de conversación.

El funcionario dijo esperar que en la próxima semana puedan presentarle al país un reporte de los avances que han logrado, al tiempo de precisar que los sectores empleador y trabajador han observado una conducta de colaboración, para lograr que el documento sea mejorado.

Al ser entrevistado en Despierta con CDN, De Camps sostuvo que la reforma al Código de Trabajo busca fomentar el empleo formal, el registro y la capacitación, así como fortalecer las cualidades del mercado laboral y la participación del trabajador en la productividad.

Por otra parte, el también presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), reiteró que República Dominicana no sólo recuperó los empleos formales del sector privado a niveles pre pandémicos, sino que hace rato sobrepasó de un 100%, en respuesta a las declaraciones del ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, quien había asegurado que las cifras oficiales que presenta el Gobierno no son reales.

En este sentido, el funcionario señaló que en febrero de 2020, previo a la pandemia, los empleos formales del sector privado eran aproximadamente de 1 millón 519 mil, mientras que en septiembre de 2021 ya teníamos 1 millón 523 mil.