Pedro Martínez dice Tatis Jr. no tiene excusas; critica a Grandes Ligas por “no educar” a jóvenes peloteros dominicanos

Santo Domingo.-El miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, se convirtió en el más reciente expelotero dominicano en pronunciarse sobre el caso de la suspensión de Fernando Tatis Jr., por haber fallado una prueba antidopaje.

Durante la emisión del programa “TBS Leadoff”, en el que Pedro es panelista, el exlanzador aseguró que el toletero de los Padres de San Diego no tiene excusas, afirmando que se sintió decepcionado por la situación.

“(Fernando) No tienes excusas, estoy extremadamente decepcionado en ti, porque sabes leer. Conoces el programa, conoces el protocolo, sabes qué hacer, sabes leer en inglés y español, has recibido una buena educación. Tienes un padre exGrandes Ligas que sabe el protocolo. Tienes todas las razones del mundo para ser culpado por lo que te está pasando”, expresó Martínez.

Igualmente dijo que, en ocasiones, personas como Tatis Jr. deben tropezar para aprender de sus errores, reiterando que por esto no hará excusas por el joven toletero dominicano.

Sin embargo, criticó a la franquicia de los Padres por no saber qué medicamentos estaba utilizando Tatis Jr. todo el tiempo, puesto que el padre del pelotero, Fernando Tatis, aseguró que la prueba fallida fue causada por el uso de Trofobol, para tratar tiña.

“Tengo que ser un poco menos duro con él, porque San Diego debió saber lo que este muchacho se estaba poniendo en su cuerpo, sea para tiña, gripe o lo que sea, es demasiado valioso para la organización. ¡Los Padres también necesitan saber y deben saber qué se pone 24/7!”, indicó.

Arremete contra Grandes Ligas

Al margen del caso de dopaje de Tatis Jr., Pedro defendió a otros dominicanos que también han sido penalizados por salir positivos a sustancias prohibidas, al asegurar que la gran mayoría no sabía lo que estaba tomando.

“Voy a tirar una bandera blanca aquí, una bandera blanca no a favor de Fernando Tatis Jr., sino a favor de los 37 dominicanos en plantillas de Grandes Ligas que han sido penalizados por sustancias para mejorar el rendimiento en los últimos años. En las plantillas, yo diría que el 96% de esos jugadores no sabían lo que estaban tomando, no sabían leer, no sabían leer el contenido”, expresó.

Asimismo, afirmó que en República Dominicana no hay la misma rigurosidad en la preparación de los jóvenes, indicando que Grandes Ligas no hace lo suficiente para orientar a los peloteros criollos en torno a qué tipo de medicamentos y sustancias están permitidas y cuáles no.

A continuación, la transcripción de lo dicho por Pedro Martínez:

“(Fernando) No tienes excusas, estoy extremadamente decepcionado en ti, porque sabes leer. Conoces el programa, conoces el protocolo, sabes qué hacer, sabes leer en inglés y español, has recibido una buena educación. Tienes un padre exGrandes Ligas que sabe el protocolo.

Tienes todas las razones del mundo para ser culpado por lo que te está pasando. Desde que eras un joven adolescente has sido un poco arrogante, te comportas como un adolescente, no quieres escuchar mucho a tú papá, tú mamá, tus asesores, aunque eres rico en habilidad, un excelente atleta y un fenómeno, algunas veces te va a costar si no escuchas.

Y a veces gente como él tiene que tropezarse un poco para entonces entender lo que tiene que hacer. Este es un ejemplo claro de eso y para Tatis Jr. yo no voy a hacer ninguna excusa. No diré que no es culpable cuando yo sé que él sabía qué hacer.

El hecho de que, probablemente, desde la perspectiva médica sabía lo que estaba haciendo y sabía las consecuencias que eso conllevaría, le tendré que dar un chance porque él es joven y como dice el dicho ‘joven y tonto’, no estoy diciendo que sea tonto, pero lo digo por su edad y su proceso que está viviendo: superestrella, era probablemente el rostro del béisbol antes de que todo esto pasara, gran carisma, todos lo quieren, aman todo lo que tiene que ver con su juego, pero de verdad tengo que darle un chance con las otras cosas.





No en el uso de sustancia y no en decir que no sabía. Él debió saber, porque sabe leer, sabe cuál es el protocolo, debió hablar con el personal médico y decirle ‘voy a tomar esto, ¿es malo para mí?¿me lo puedo poner’ y no lo hizo, así como mintió sobre su lesión a la organización, muchas razones para estar decepcionados.

Ahora, desde que se lesionó, los Padres de San Diego han estado encima de él y aquí es que tengo que ser un poco menos duro con él, porque San Diego debió saber lo que este muchacho se estaba poniendo en su cuerpo, sea para tiña, gripe o lo que sea, es demasiado valioso para la organización.

¡Los Padres también necesitan saber y deben saber qué se pone 24/7! Deberían saberlo.

Nosotros no teníamos el sarpullido, esa tiña, no sabemos qué tan mal se estaba sintiendo y puede ser que necesitara medicamentos.

Voy a tirar una bandera blanca aquí, una bandera blanca no a favor de Fernando Tatis Jr., sino a favor de los 37 dominicanos en plantillas de Grandes Ligas que han sido penalizados por sustancias para mejorar el rendimiento en los últimos años.

En las plantillas, yo diría que el 96% de esos jugadores no sabían lo que estaban tomando, no sabían leer, no sabían leer el contenido. Algunos.

Te lo digo por experiencia por el nivel de educación que tenemos en República Dominicana y a lo que nos vemos expuestos. Salimos de nuestras casas con 13 años y nos llevan a una academia, a un entrenador que no conocemos, y nos dicen lo que tenemos que tomar y lo tomamos porque creemos que vamos a hacernos mejores.

Denme un segundo y déjenme explicarle: Grandes Ligas debería tomar un 1% de todo lo que hacen, y ellos tienen 30 academias en República Dominicana, y no hacen lo suficiente para educar a esos niños sobre medicamentos, entrenadores, lo que necesitan hacer a quien hablarle.

Tenemos una Alianza de Jugadores, y luego puedes explicar lo que hace la Alianza para la mayoría de peloteros en Estados Unidos, pero no tenemos eso en República Dominicana.

No tenemos ningún embajador en República Dominicana que le diga a esos jugadores qué hacer, a menos que alguien lo haga voluntariamente, como yo hago en ocasiones, sacando tiempo para enseñarle a esos chicos y decirles qué no hacer, pero Grandes Ligas no hace lo suficiente para educar a esos muchachos antes de que lleguen a los Estados Unidos, antes de que lleguen a los medicamentos, antes de que lleguen a los entrenadores y eso es lo que me molesta un poco.

Pero Fernando Tatis Jr. no tiene excusas, porque él lo sabía más de ahí.

¡(Tatis Jr. no apeló la suspensión porque) él entiende el protocolo es simple! Por eso no esto haciendo excusas por él. Pero muchos de estos chicos no tienen computadoras, no saben googlear información sobre las drogas que pueden afectarle”.