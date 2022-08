Olivia Newton-John: "Eres la que quiero"

La cantante y actriz Olivia Newton-John, nacida en Cambridge, Reino Unido, y que falleció este lunes de cáncer de mama a los 73 años, deja un legado artístico de más de cuatro décadas en la élite del pop tras alcanzar el estrellato gracias a la película musical "Grease" (1978).





Santo Domingo.-Newton-John fue una de las personalidades más influyentes de la industria del pop desde la década de los setenta y, entre otros galardones, consiguió hacerse con cuatro premios Grammy durante su carrera



El año pasado reeditó su exitoso álbum "Physical" (1981) tras mantenerse inactiva debido a su enfermedad desde 2016, cuando publicó su último disco: el navideño "Friends For Christmas".

La artista británica criada en Australia llevaba 30 años luchando con un cáncer de mama y se había erigido como un símbolo de lucha para mujeres de todo el mundo que sufrían esta enfermedad gracias a su entereza.

Según el comunicado que su marido, el magnate John Easterling, difundió hoy en el perfil oficial de la actriz en Facebook, la recordada como Sandy en el filme "Grease" falleció "pacíficamente" en su rancho ubicado en el sur de California.

Hija del matrimonio entre un galés y una judía alemana, Newton-John dejó Cambridge y emigró a Australia a los 5 años junto a su familia debido a que su padre fue contratado como profesor universitario en Melbourne. Su abuelo materno fue el físico y matemático Max Born, discípulo de Albert Einstein que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1954.

Desde muy joven, Newton-John mostró gran interés por la música, formando a los 17 años su primer grupo, Soul Four, que ganó un concurso para nuevos talentos cuyo premio fue una presentación en Inglaterra.

Sin embargo, la banda acabó disolviéndose y Newton-John inició una carrera en solitario grabando su primer disco, titulado "If Not For You", en 1971.

En pocas semanas, se colocó entre los diez primeros títulos de las listas de éxitos ingleses y entre los veinte primeros de las americanas. Incluso la reina Isabel II le impuso en Buckingham la medalla de la Orden del Imperio Británico.