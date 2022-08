Muere la actriz y cantante Olivia Newton-John, conocida por su papel en "Grease", a los 73 años

Olivia Newton-John, la cantante australiana cuya voz y belleza la convirtieron en una de las estrellas pop más grandes de los años 70 y que cautivó a generaciones de espectadores en la exitosa película "Grease", murió el lunes, según un comunicado de su esposo. Tenía 73 años.





"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation", escribió su esposo, John Easterling, en el comunicado en la cuenta verificada de Instagram de la cantante.









Gracias a una serie de éxitos de country y rock suave, Newton-John ya era un cantante popular a fines de la década de 1970. Pero su papel coprotagonista junto a John Travolta en "Grease" de 1978, posiblemente la película musical más popular de todos los tiempos, la elevó a un nuevo nivel de estrellato.





Aunque tenía poca experiencia en la actuación (y cumplió 29 años durante el rodaje), Newton-John dio una interpretación indeleble como Sandy, una estudiante australiana transferida de carácter dulce que tiene un romance con Danny, el chico alfa de Travolta, en una escuela secundaria del sur de California en la década de 1950.





Newton-John cantó en tres de los mayores éxitos de la película: los duetos "You're The One That I Want" y "Summer Nights" con Travolta, y su deslumbrante balada en solitario, "Hopeless Devoted To You".





Newton-John grabó su primer sencillo en Inglaterra en 1966 y obtuvo algunos éxitos internacionales, pero permaneció en gran parte desconocida para el público estadounidense hasta 1973, cuando "Let Be There" se convirtió en un éxito entre los 10 primeros tanto en las listas de música country como en las de adultos contemporáneos.









1 de 9 | Las imágenes más memorables de "Grease": Olivia Newton-John y John Travolta interpretaron a los protagonistas, Sandy y Danny, en "Grease", película estrenada en 1978. (Crédito: Paramount Pictures)

2 de 9 | Travolta había actuado en "Grease" en Broadway. La versión cinematográfica de 1978, que siguió a "Saturday Fever Night", lo convirtió en una de las estrellas más importantes de Hollywood. (Crédito: Paramount Pictures)

3 de 9 | Olivia Newton-John fue una de las principales vocalistas de los años 70, y "Grease" fue su debut en el cine estadounidense. Su carrera cinematográfica no ascendió demasiado, pero siguió siendo una cantante popular. (Crédito: Paramount Pictures)

4 de 9 | Stockard Channing ha ido y venido entre el cine, la televisión y el escenario desde que interpretó a Rizzo en la película de 1978. Entre sus créditos: las obras de teatro de John Guare "The House of Blue Leaves" y "Six Degrees of Separation"; la versión cinematográfica de "Six Degrees"; y las series de televisión "The West Wing" y "The Good Wife". (Crédito: Paramount Pictures)

5 de 9 | Jeff Conaway era un veterano de "Grease" de Broadway cuando interpretó a Kenickie en la versión cinematográfica. Después de la película, interpretó a Bobby en "Taxi", pero aunque también apareció en "The Bold and the Beautiful" y "Babylon 5", los problemas de abuso de sustancias descarrilaron su carrera. Murió en 2011. (Crédito: Paramount Pictures)

6 de 9 | Didi Conn, quien interpretó a Frenchy en la película de 1978, ha aparecido en una variedad de series de televisión, incluida "Shining Time Station". Tiene un pequeño papel en "Grease: Live". (Crédito: Paramount Pictures)

7 de 9 | Dinah Manoff (derecha) interpretó a Marty en la película de 1978. Tiene varios créditos televisivos, incluida una larga actuación en "Empty Nest", en la que interpretó a Carol. (Crédito: Paramount Pictures)

8 de 9 | El presentador de televisión Vince Fontaine fue interpretado por Edd Byrnes (derecha), quien había desatado una locura con su personaje Kookie en la serie de 1958-64 "77 Sunset Strip". (Crédito: Paramount Pictures)

9 de 9 | La película de 1978 fue el éxito de taquilla número 1 del año y sigue siendo el musical más taquillero de todos los tiempos en EE. UU. Solo "Mamma Mia" lo ha superado en todo el mundo. (Crédito: Paramount Pictures)





Siguió una serie de éxitos No. 1, que incluyen "I Honestly Love You", "Have You Never Been Mellow" y "Please Mr. Please".





Luego vino "Grease", que fue la película más taquillera de 1978 y se convirtió en un fenómeno cultural perdurable.





La película le dio a Olivia Newton-John la oportunidad de cambiar su imagen absolutamente limpia. La portada de su próximo álbum, "Totally Hot", presentaba a la cantante vestida de cuero negro, mientras que sus canciones tenían un sonido pop más vanguardista y contemporáneo.





En 1981, llevó su nueva y más sexy personalidad un paso más allá con "Physical", un número de baile con letras tan sugerentes como "There's nothing left to talk about unless it's horizontally". Prohibida por varias estaciones de radio, se convirtió en su mayor éxito, pasando 10 semanas en la cima del Billboard Hot 100.

Olivia Newton-John actuando en el programa de música de la BBC TV 'Top Of The Pops' en 1974.





También apareció en varias películas de gran presupuesto, incluida la fantasía musical "Xanadu", con la leyenda de Hollywood Gene Kelly en su último papel en la pantalla. La película fracasó, pero su banda sonora se vendió bien y generó "Magic", un éxito número uno.





Durante una larga carrera, Olivia Newton-John ganó cuatro premios Grammy y vendió más de 100 millones de álbumes.