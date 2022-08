Hijo de Duncan: “No lo veía como mi padre, sino también como mi mejor amigo”

Santo Domingo.-Bajo una tenaz llovizna fueron sepultados la tarde de este sábado los restos del comunicador Manuel Taveras Duncan, quien falleció luego de recibir dos disparos la madrugada del viernes, próximo a un establecimiento de comida rápida, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina Rómulo Betancourt.

La ceremonia fue breve, el carro fúnebre llegó al Parque Cementerio Puerta del Cielo a las 5:00 de la tarde, seguido de otros vehículos que transportaban a amigos y familiares.

Tras colocar féretro debajo de la carpa donde también aguardaban sus parientes más cernos, su hijo Jean Franco Taveras, manifestó que no solo veía a Duncan como su padre, sino también como su mejor amigo porque estuvo junto a él en los momentos más importantes de su vida.

Siempre estuvo para mí, cuando me enfermaba, en mi primer día de colegio, cuando entré a la primaria, inclusive en los momentos en que entré a la pubertad siempre me ayudó y seguro desde el cielo me seguirá ayudando”, expresó frente al féretro de color negro donde yacía el cuerpo inerte de su progenitor.