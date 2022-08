Ex procurador Jean Alain insiste en que no se enriqueció ilícitamente





Santo Domingo.-El exprocurador Jean Alain Rodríguez, en prisión por presunta corrupción, insistió este martes en rechazar la acusación de enriquecimiento ilícito en su contra.

«No me he enriquecido ilícitamente, ni he recibido un solo peso o beneficio personal del Estado», afirmó en un comunicado, donde ofreció detalles de su patrimonio.

Respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de él y otras 40 personas imputadas en el caso Medusa, afirmó que sintió «vergüenza» ante «la narrativa de tantas barbaridades» que aseguró no haber cometido.