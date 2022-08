Este 13 de agosto es la parada oficial en RD del World Corporate Golf Challenge 2022

World Corporate Golf Challenge, el torneo de golf "Business to Business" global más importante del mundo, abierto a ejecutivos de alto nivel que comparten la pasión por el golf, se celebrará el próximo 13 de agosto en la República Dominicana, de la mano de la Revista Factor de Éxito. “Como socio local autorizado por WCGC, y siempre alineados con nuestro propósito de innovar en diferentes plataformas, hemos emprendido este proyecto, en un principio por tres años, lo que reafirma el compromiso indeclinable que mantenemos con nuestra audiencia”, dijo Isabel Cristina Rolo Figueroa, directora ejecutiva de Factor de Éxito.



Esta exclusiva oportunidad para el encuentro deportivo de presidentes, CEO’s y dueños de las más renombradas empresas y organizaciones del país, tendrá lugar en el Punta Espada Golf Club de Cap Cana, preferido por reconocidos jugadores nacionales e internacionales, donde 8 de sus 18 hoyos se encuentran frente al mar. “A mí me parece que uno de los países indicados para hacer este torneo es República Dominicana, porque es un país que tiene tradición de golf y cuenta con campos de altísima calidad, además de paisajes y bellezas naturales espectaculares”, expresó José Guerra, presidente del WCGC.



El formato de este evento deportivo será Best Ball en pareja, donde representantes de las empresas más relevantes del país se disputarán el privilegio de representar a su compañía y a República Dominicana en la final del WCGC, a celebrarse en Tenerife, España, del 17 al 21 de octubre.



Según comentó Isabel Figueroa de Rolo, CEO de Factor de Éxito, “Tanto el torneo en República Dominicana como WCGC World Final, en Tenerife, constituyen una oportunidad de oro para compartir y tener exposición internacional al relacionarse entre la élite empresarial en un ambiente de golf y networking compartiendo además lo mejor de RD al mundo”



El mejor equipo nacional podría ser coronado campeón mundial en la final, donde más de 30 países estarán representados por ejecutivos de alto nivel de una amplia gama de industrias. La competición oficial WCGC World Final se celebrará en Golf Costa Adeje un magnífico campo que ilustra la excelente calidad del golf en Tenerife y que, sin duda, contribuirá al éxito del evento.



“No se trata de cantidad sino de calidad lo que esperamos llevar a los participantes de este evento, que culminará con una oportunidad de jugar golf y hacer networking corporativo a nivel mundial donde interactuarán empresarios de más de 30 países, apasionados por este deporte", anunció Michael Espino, socio de Factor de Éxito en el torneo y director técnico del evento.



Arianna Rolo Figueroa, directora de Mercadeo Factor de Éxito, explicó que “el formato de juego permite a su empresa formar su equipo con ese cliente que quiere captar o al que quiere agradecer por su apoyo, o afirmar el espíritu competitivo de sus ejecutivos y el gusto por los retos de su compañía”.



El torneo, copa Factor de Éxito, cuenta con el patrocinio de empresas como TotalEnergies, NewLink, Altice, Pollo Cibao y Viamar, quienes participarán con sus jugadores en la competición, así como golfistas de Transtar, EPS y Turaser. También, con aliados comerciales como Mejía Arcalá, Gatorade, La Aurora, Zero Emision, Ron Barceló, Rental Visión, Spatium, Almuerzo de Negocios, Luxury Golf y Strength.





Sobre World Corporate Golf Challenge

El World Corporate Golf Challenge es el torneo de golf corporativo más importante del mundo. Desde su creación en 1993, WCGC ha crecido exponencialmente y, a la fecha, han participado más de un millón de golfistas de más de cincuenta países.



Sobre Factor de Éxito

Revista con enfoque en el liderazgo empresarial y de negocios, de circulación mensual en República Dominicana y bimestral en formato digital para Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá y en los Estados Unidos para Atlanta, Miami y New York. Su plataforma digital y espacios de discusión se han convertido en una tribuna para difusión de temas gerenciales y de negocios que involucra la región Latam Caribe y de habla hispana en USA.