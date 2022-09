DIDA: Afiliados se quejan, pero no formalizan reclamos por copago indebido









Santo Domingo.-Madelin aún no se recupera de lo que tuvo que pagarle a su gineco-obstetra para traer al mundo a su bebé. 14 de octubre de 2021 fue la fecha del alumbramiento de su tesoro más preciado. Quería atenderse con el mejor y aunque éste le advirtió en la consulta prenatal que no acepta su seguro médico para las cesáreas “porque esa ARS le paga muy poco”, esta información no la aturdió. Creía firmemente que tendría un parto normal.

Desafortunadamente su parto fue por cesárea. Pagó 18,687.93 pesos de diferencia a la clínica, pero, adicionalmente y de manera privada, dio 50 mil pesos por los honorarios médicos del ginecólogo y del anestesiólogo.

Madelin pagó su operación de emergencia y aunque incurrió en un gasto que su situación económica no le permitía, no se atrevió a denunciar lo ocurrido, ni siquiera osó en identificar a su doctor al momento de entrevistarla. "El doctor realmente es excelente en el trato, solo abusó de mi bolsillo al cobrarme tanto”, narró.

El caso de Madelin es de los tantos que no trascienden de la queja colectiva. Al cuestionársele si hizo un reclamo a su aseguradora porque su prestador le privó la cobertura de un 80 % que le otorga su ARS por la cirugía, dijo lo siguiente: “No llevé el caso a mi seguro, luego de la cesárea quedé muy sensible y fui olvidando eso (reclamar por el cobro indebido), porque eso es otra lucha con el seguro”, declaró.

La encargada de la Dirección de Comunicaciones de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Julissa Magallanes, dijo que está consciente de cómo afectan los cobros indebidos a los afiliados por la manera en que expresan sus quejas en las redes sociales, sin embargo, a la hora de formalizar la reclamación para que la Dirección Jurídica de la institución actúe son pocos los osados.

Negó que la formalización de una reclamación sea un proceso tedioso, incluso, los afectados por violaciones a sus derechos tanto por parte de la Prestadora de Servicios de Salud (PSS) como de su Aseguradora de Riesgos de Salud (ARS), pueden llenar el formulario de reclamación y anexar documentos desde la comodidad de su hogar, a través del portal institucional o en contacto directo con un personal de la DIDA llamando al 809-472-1900 opción 4.

“Los canales de comunicación están ahí, solo falta que el afiliado se empodere”, indicó.

Quejas en seis meses

Desde enero hasta julio de 2022, la DIDA recibió 16,784 quejas, reclamaciones y denuncias de los tres tipos de seguros: de Familiar de Salud (SFS), de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) y de Riesgos Laborales (SRL) y solicitudes de informaciones generales de la Seguridad Social. De esa cantidad 8,548 fueron por situaciones con el seguro médico, representando el 50.92 %.

Del universo de las quejas en el referido periodo, el 40.04 % corresponde a servicios generales del Sistema de Seguridad Social (SDSS) que engloba corrección de datos personales, denuncias de registro irregular en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), entre otros.

Esto explica que, lo que más ocupa a la DIDA son los excesos de los actores del sistema de salud en contra de los afiliados: las denegaciones de coberturas, las afiliaciones irregulares a las ARS, las asesorías legales y por último los cobros indebidos por copagos y anticipos señalados en el Plan Estratégico 2021-2024 como una de las quejas más frecuentes y con menos soluciones por varios factores: pacientes que no formalizan sus reclamaciones y aquellos que dejan inconcluso los procesos.

Lo que le da carácter de formalización a una reclamación es el llenado del formulario de quejas, el relato de lo sucedido y el depósito de todos los documentos que prueben la violación de derechos. Marlen Berroa, encargada de la Dirección Jurídica de la DIDA reveló que, desde enero de 2021 al 18 de agosto de 2022, la institución registró, apenas, 13 casos formalizados por cobros indebidos y 23 retenciones de cadáveres y pacientes por falta de pago en centros de salud.

“Esos 13 casos son una evidencia de que el dominicano se queja, pero no reclama”, enfatizó.

La DIDA es un organismo tramitador que necesita el afiliado lo apodere para armar un expediente administrativo, si éste no reclama, no puede defenderlo.