CEF.- Santo Domingo y Codofumatae firman acuerdo promoverá formación profesional

SANTO DOMINGO, RD.- CEF.- Santo Domingo y el Consejo Dominicano de Maestros Fundadores y Propulsores del Tae Kwon Do (Codofumatae) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional mediante el cual promoverán los programas educativos de la institución y los valores deportivos que promueve la entidad, para contribuir con la formación profesional de sus integrantes.

El convenio fue firmado por la rectora del CEF.- Santo Domingo, Patricia Portela, y el presidente de Codofumatae, Gran Master (GM) Ramón Smith, quienes se comprometieron a desarrollar talleres, exposiciones, diplomados, cursos y las carreras que forman parte del programa educativo del CEF.- Santo Domingo.

En el acto, la rectora Portela destacó los beneficios del Tae Kwon Do, un método que busca acondicionar el cuerpo y potenciarlo físicamente, así como desarrollar la voluntad y la sabiduría a través de la experiencia.

La rectora del CEF.- Santo Domingo afirmó que la entidad educativa está en la mejor disposición de aportar al propósito del Codofumatae, que se enfoca en la educación física, la salud, la ética, la moral y la formación cultural.

“Más de medio millón de estudiantes han pasado por nuestras aulas. Desde 2019 hemos asumido el compromiso de aportar a una mejor República Dominicana sobre la base de la educación. Por eso en CEF.- Santo Domingo estamos en la mejor disposición de aportar a este propósito desde nuestra plataforma de educación superior mediante alianzas estratégicas, como la hemos formalizado con el Consejo”, afirmó Portela.

De su lado, el presidente de Codofumatae, GM Ramón Smith, agradeció la oportunidad que brinda CEF.- Santo Domingo a la juventud, a través de la institución que dirige.

“Son otras puertas que se le van a abrir en pos de un futuro mejor. Siempre he dicho que el deporte y la educación deben ir mano a mano y CEF.- Santo Domingo está haciendo posible ese sueño”, expresó el Gran Master Smith.

En la actividad estuvieron presentes el Senior Master Rafael Santana Nova, los maestros Luis Carvajal y José Portela, además de otros miembros del Codofumatae. En representación del CEF.- Santo Domingo asistieron Rafael Mejía Pérez y Sergio Pérez.

El Grand Master Smith, cinturón negro 9.º grado de Tae Kwon Do, inició su carrera deportiva en el 1968 con el GM Rafael Wilamo EPD y prosiguió en el 1969 con el Grand Master José Reyes, considerado el padre del Tae Kwon Do dominicano, en el Instituto de Tae Kwon Do Jhoon Rhee. Fue exaltado al Salón de la Fama Tae Kwon Do Mundial en el 2013, un acto celebrado en Nevada, Estados Unidos. También, pertenece al Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana y al Pabellón de la Fama del Deporte Nacional.

Detalles del acuerdo

Como parte del convenio, CEF.- Santo Domingo ofrecerá un trato preferencial a los integrantes de Codofumatae, confeccionando planes de formación que se adapten a cada uno de sus miembros y colaboradores.

De su lado, Codofumatae apoyará la promoción y difusión de la Licenciatura en Empresa, Tecnología y Emprendimiento, por su relevancia y características innovadoras en el país, y a los distintos programas de desarrollados por CEF.– Santo Domingo, en las distintas áreas de la educación.

CEF.- Santo Domingo es una institución centrada en la educación superior que forma parte del grupo educativo CEF-UDIMA y que cuenta con una sede en Novo Centro, mientras que el Codofumatae es una entidad dedicada a cultivar los valores deportivos, culturales y la ética entre sus miembros.