Miguel Flaquer Eusebio de la Fuerza del Pueblo acusa al ministro José Paliza de uso recursos públicos en actividades de juramentaciones PRM





Efe.- El presidente del Movimiento Fiel y vice secretario de asuntos turístico de @lfpenlinea Miguel Flaquer Eusebio acusó al Ministro de la Presidencia y presidente del PRM José Ignacio Paliza (@josepaliza) de utilizar abusivamente el los recursos públicos en actividades oficiales de juramentaciones del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial).





Flaquer Eusebio advirtió que el ministro administrativa de la presidencia José Ignacio Paliza que explique al país a qué se atribuye un contingente caravaneo con vehículos de uso oficial y de instituciones públicas en la reciente juramentaciones visto en el caso específico de cientos de dirigente al PRM en la provincia de Sanchez Ramírez por el partido de gobierno.





Miguel Flaquer Eusebio sostuvo que seria de un buen agrado que la Comisión de Etica dirigida por Milagro Ortiz Bosch investigue esta práctica del Presidente del PRM para que de una explicación inmediata al país pues esta violando las disposiciones legales de la Ley Electoral utilizando los recursos públicos en campaña a destiempo.





Flaquer Eusebio en el mismo orden resto importancia a las declaraciones de Hipolito mejia sobre el porcentaje de la Fuerza del Pueblo pues el mismo sabe que el eventual candidato por el PRM Luis Abinader están bailando "caco a caco" con el ex presidente de la República el Dr. Leonel Fernandez, porque no de no ser así ni siquiera respondiera con esa "carcagada" de una manera "jocos" atribuyendo a que ningunos de los aspirantes se le acerca al vertiginoso crecimiento en las proyecciones que está teniendo presidente Leonel Fernandez en 148 municipios de las 32 provincias a nivel nacional.





Flaquer Eusebio pido al ex presidente Hipolito Mejia que se haga a un lado de la politica, pues sus comentarios ya no influyen en el seno de la población a razón de que ya está en marcha el derrumbe del Gobierno de Luis Abinader por la crisis económica que existe, la inseguridad ciudadana, la falta de oportunidades, el aumento de la canasta básica, el aumento del desempleo, y recesión económica producto del mal manejo en su administración gubernamental que esta causando incertidumbre en toda República Dominicana.





Miguel Flaquer emitió sus declaraciones en las instalaciones del Foro sobre el Futuro del Dinero que auspicia Funglode en el complejo Casa de campo.