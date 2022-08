Abogado de Mary Louise Ventura responde al MP: "Fue un atropello y eso sí lo vamos a probar"

Santo Domingo.-El Ministerio Público depositó el pasado viernes ante un tribunal de la jurisdicción de Villa Altagracia la acusación formal contra María Luisa (Mary Louise) Ventura Garrido, procesada por la muerte de la bailarina y actriz Patricia Antonia Ascuasiati Domínguez, sobre la cual la defensa de la imputada expresó su disconformidad.

El órgano de la persecución penal calificó de "intencional" la muerte de Ascuasiati Domínguez e indicó que Ventura Garrido se la provocó, hecho calificado de violación al artículo 295 del Código Penal Dominicano, que tipifica el homicidio.

El fiscal José Andrés Fernández Javier depositó la acusación y solicitud de apertura a juicio en el Juzgado de la Instrucción de este municipio de la provincia San Cristóbal.

Abogado envía réplica

En una respuesta a Diario Libre, el abogado de Mary Louise, Cirilo Guzmán, expresó que la fiscalía "no tiene ninguna prueba de la intención de mi clienta de causarle daño a su amiga". Asimismo, declaró que no existe un testigo presencial, ya que los testigos que va a presentar la fiscalía "son posteriores al hecho".

Sostuvo que "en torno a esta declaración del Ministerio Público, de que Marilois (María Luisa, Mary Louise, como también es llamada) tuvo intención de atropellar a su amiga para matarla, me permito utilizar el derecho a réplica: No es lo que se alegue, sino lo que se pruebe ante un tribunal".

Agregó que "una cosa es alegar un hecho y otra muy distinta poder probarlo en un juicio. La fiscalía no tiene ninguna prueba de la intención de mi clienta de causarle daño a su amiga. Sólo una suposición de que por que se produjo un atropello tenía que haber intención. No existe ningún testigo presencial, ya que los testigos que va a presentar la fiscalía, son posteriores al hecho. Nadie vio como ocurrió todo, no hay fotos ni videos. Tampoco hay como probar que dos personas que se habían pasado un fin de semana celebrando juntas, tuvieron algún altercado anterior que desencadenara en que una quisiera matar a la otra. Fue un atropello y eso sí lo vamos a probar", afirmó Cirilo de Jesús Guzmán, abogado de Maria Luisa Ventura (Marilois)".

próxima revisión de la medida fue fijada para el 11 de octubre de este año.