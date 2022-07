Guido Gómez Mazara apela decisión de tribunal en su contra EEUU ante demanda interpuesta por comunicador Rafael Linares

Dirigente político refutó la decisión de Corte de los Estado Unidos que lo condenó al pago de US$5,000,000.00 como resarcimiento al comunicador Rafael Linares Guerrero tras demanda por difamación





Santo Domingo. – El dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, apeló la decisión de la Corte de los Estado Unidos que lo condenó al pago de US$5,000,000.00 como resarcimiento al comunicador Rafael Linares Guerrero tras demanda por difamación.





Aquí parte de la traducción. Al final documento oficial.





MOVIMIENTO A NOTIFICACIÓN DE ANULACIÓN DE PROCESO Y ANULACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL SECRETARIO





Guido Orlando Gómez Mazara (“Sr. Gómez”) solicita anular la notificación del proceso y anular el incumplimiento presentado en su contra por el secretario del Tribunal el 9 de marzo de 2022 (el “Incumplimiento”). DELAWARE. 12. No hay evidencia en el expediente de que el actor Rafeal Miguel Linares Guerrero o cualquier otra persona haya entregado al Sr. Gómez cualquier documento en este caso, y la devolución de la notificación fue aparentemente defectuosa por varias razones adicionales, cualquiera de las cuales privó al Tribunal de jurisdicción. para ingresar el valor predeterminado. Empire Beauty Salon contra Commer. Préstamo Sol. IV, LLC, 159 So. 3d 136, 138-39 (Fla. 5th DCA 2014) (anulación del fallo por falta de comparecencia cuando la devolución del servicio no cumplió con Fla. Stat. § 48.21). A lo sumo, el Demandante presentó la Demanda en un tribunal dominicano, sin siquiera solicitar que el tribunal dominicano transmita la Demanda a nadie, incluido el Sr. Gómez. DELAWARE. 9. El tribunal dominicano confirmó recientemente que no ha tomado ninguna medida con respecto a la presentación de la Demandante. Jiménez Dec. [original en español adjunto aquí como Anexo A y traducción adjunta como Anexo B], Ex. 1 ¶ 5 n.2.













Además, el expediente demuestra que el Demandante obtuvo el Incumplimiento mediante fraude y engaño en el Tribunal. El Sr. Gómez es una figura política prominente en la República Dominicana y el Demandante es un periodista dominicano. DELAWARE. 6. El Sr. Gómez demandó al Demandante en la República Dominicana













EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL QUINTO CIRCUITO JUDICIAL EN Y PARA EL CONDADO DE MARION, FLORIDA













Por violar una ley dominicana que rige los delitos de alta tecnología. Jiménez Decl., Ex. 1 ¶ 4. Con base en el expediente, el Demandante posteriormente presentó esta acción por difamación contra el Sr. Gómez, y obtuvo un incumplimiento del secretario, entre otras cosas, agregando términos a los documentos traducidos que no aparecen en los originales y haciendo certificaciones que el Demandante sabía que eran falsos. y engañoso.













En consecuencia, el Tribunal debe anular la notificación del Sr. Gómez y anular el incumplimiento.













LA DENUNCIA













El demandante presentó su “Demanda por difamación de carácter” (la “Denuncia”) el 1 de agosto de 5, 2021. D.E. 6. Afirma ser un abogado dominicano y productor de radio y televisión, y alega: “Es mi creencia, con base en la información disponible para mí”, que el Sr. Gómez, un político dominicano, “produjo . . . declaraciones difamatorias” y “comenzó una persecución penal y política internacional en mi contra”. DELAWARE. 6 a la 1.













La única declaración presuntamente difamatoria identificada en la Demanda es: “Eso, yo era un mentiroso [sic] y Estados Unidos me estaba dando información falsa cuando dicha información era cierta”. Identificación. El Sr. Gómez supuestamente “publicó/dijo” esa declaración el 20 de julio de 2020. Id. No alega que la supuesta declaración difamatoria se haya publicado en Florida y parece alegar que el Sr. Gómez hizo la declaración ante los jueces dominicanos. Ver identificación. El demandante afirma que ha perdido «oportunidades comerciales e inversiones» como resultado de la declaración supuestamente difamatoria y busca $5 millones en daños. Identificación.













En la Demanda, el Demandante alega que reside en Ocala, Florida, id., pero contradice esa alegación en un anexo, en el que afirma ser residente y domiciliado en la República Dominicana.