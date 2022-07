Abogado demandarán a Alicia Ortega y al El Informe del Grupo SIN por 25 millones de dólares

Efe.- El abogado penalista y litigante Miguel Morillo sostuvo que en los próximos días se le va interponer 2 demandas penales a la Señora Alicia Ortega y al Grupo de comunicación SIN por el cortometraje del pasado Lunes a su cliente el Dr. Ivan Rosa solicitándole una indemnización por los daños causados al galeno de la medicina.



Morillo sostiene que la Periodista Alicia Ortega primero cabe destacar que no ejerce el periodismo profesional, ni ético y menos investigativo a razón que no es nativa de República Dominicana.



Miguel Morillo sostuvo que otro importante profesional que también fue manchado por la Señora Alicia Ortega y va emprender acciones legales contra la periodista, la que calificó una vulgar mentirosa, desahuciada, manipuladora compulsiva que detracta las morales de personas digna de trabajo, sin recaer ningun tipo de consecuencia penal a razón que esta protegida por el mandatario de turno y amparada por una Ley que libre pensamiento.



Morillo advirtió a Alicia ortega que El Programa "El informe" no es más que un cortometraje semanal amañado para difamar personas/empresas que le afectan sus intereses a través del periodismo del terror y que la ciudadanía debe saber que cualquier comerciantes, ingenieros, médicos, abogados y otros profesionales solo tiene que pagar una suma económica para que no le malogren su moral por esta via a en manos de esta periodista.



Morillo calificó que La Periodista Alicia Ortega y Fernando Hasbun han utilizado este medio como una especie de "chantaje" mediático para destruir honra en franca violación a varios articulados del código procesal penal.



Morillo también resaltó que la Periodista Alicia Ortega que la hora final de su imperio viene en camino pues ya han consultado tecnicismo legales que de aprobarse dos leyes que están en el congreso ella tendrá que resarcir muchas personas, y jactarse.

Morillo sostiene que esta es la oportunidad de que las magistradas Miriam German Brito y Yeni Berenice expongan un Ministerio Público independiente con ambas Leyes que reposa en el congreso pues nunca se ha emprendido una persecución contra los bienes de ningun periodista en especial los de Alicia Ortega pues no concibe como es posible que tenga una onerosa fortuna que incluye una lujosa mansión en casa de campo la Romana de 5 millones de dólares, un apartamento en Juan dolio valorado en 600 mil dólares, dos inmueble en la ciudad distrito nacional valorado por más de usd$1,2mm, un apartamento en italia de 550,000 euros y otro inmueble en Brickell miami valorado 4,5 millones de dólares, en fin un inventario de más de 50 millones de dólares en activos que deberían ser cuestionado, todo esto con los chantajes que le ha hecho ella en conjunto con su esposo Fernando Hasbun a ex funcionarios y empresarios recientes a través de su programa "El Informes".