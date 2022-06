Rissbel, una “domi-italiana” que abraza la música urbana en tres idiomas

En español, italiano e inglés, o una mezcla de los tres idiomas, la cantante y compositora dominico-italiana, Rissbel, cultiva lo mejor de la música urbana con elementos frescos y únicos en el género.

Rissbel, una de las primeras cantantes trilingües, es oriunda del sector Los Mina, en República Dominicana, pero a sus cuatro años partió hacia Venecia, Italia, donde creció y comenzó a desarrollar su pasión por la música, que la llevó en 2018 al Bronx, NY, para seguir su sueño.

Para Rissbel, es importante impulsar sus dos culturas y sus dos idiomas para empezar un movimiento nuevo en el reggaetón y en la música urbana para poder darle una plataforma y voz a gente que como ella no se sienten 100% de ningún lado, sino “mitad de los dos”.

En su camino musical Rissbel estuvo acompañada de su abuelo, Benny Sadel, a quien define como su “más grande inspiración” y el que le enseñó que “todos tenemos un talento, pero sin trabajo y disciplina ese talento no se desarrolla al 100%”.

“Me acuerdo de que desde niña él me llevaba a los shows de televisión, eventos, hasta sus ensayos para mostrarme lo que es el mundo de la música. Cuando yo no puedo más… Me pongo a ver los videos de mi abuelo haciendo espectáculos para acordarme porque hay que seguir adelante.”, expresó la artista.