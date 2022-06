Ex senador del PLD, Luis René Canaán, respalda al presidente Abinader en solicitud para Haití





SANTO DOMINGO, 11 DE JUNIO 2022.- El ex senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis René Canaán, expresó su respaldo al presidente de la República, Luis Abinader, quien en su discurso ante la Cumbre de Las Américas le solicitó a la comunidad internacional asumir definitivamente el problema de Haití con un mayor compromiso y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación.





Dijo que es necesario que la comunidad internacional ayude a Haití, porque la República Dominicana es un país con sus problemas y con necesidades desde hace muchos años y no se han podido resolver.

El también miembro del Comité Central del opositor partido morado, sostuvo que debe primar la sensatez de la comunidad internacional porque la República Dominicana desde el punto de vista migratorio y jurídico no puede continuar colaborando con el país hermano de Haití.





"Ojala este llamado del Presidente, sea acogido por la comunidad internacional porque nosotros no podemos desde el punto de vista migratoria y jurídica con algo que no es propio de la República Dominicana", expresó el ex legislador al ser entrevistado en el programa de televisión Tras las Huellas, del periodista José Cuevas





Canaán, aseguró que el llamado a la comunidad internacional para que colabore con Haití, ha sido una tradición de los últimos gobiernos dominicanos, incluyendo el que encabezó el ex presidente Danilo Medina.





Manifestó que sobre todo, los países más desarrollados tienen que apoyar para no dejar sola a la República Dominicana con los problemas que acarrea a Haití, y con quien se ha sido solidario brindándole salud gratuita, ayuda económica, y otras tantas situaciones que se le presentan.





Dijo que la participación del presidente Abinader en el cónclave internacional, traerá beneficios importantes a la República Dominicana.





“Me gustó la posición del presidente Abinader en el cónclave internacional, en la Cumbre de Las Américas, la que le traerá más beneficios a la República Dominicana”, argumentó.





Puntualizó que el gobierno de Luis Abinader tiene que continuar reforzando y resguardando la frontera para evitar que a República Dominicana, entren bandas de delincuentes y criminales haitianos, ladrones, cuatreros, y personas sin ninguna identidad.





"Nosotros solos no podemos con Haití. No podemos destinar más recursos para la salud de los haitianos ni para tantas necesidades que tiene ese pais”, dijo durante la entrevista.





Expuso la necesidad que existe de salvaguardar el interés nacional, “y para nosotros es más importante los dominicanos, desde el punto de vista migratorio".





Insistió en que la comunidad internacional debe ayudar a la República Dominicana, como lo ha hecho con otras naciones porque sola no continuará cargando con los problemas haitianos.





En su intervención en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, en la IX Cumbre de Las Américas, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader solicitó el a la comunidad internacional asumir definitivamente el problema de Haití con un mayor compromiso y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación.

Dijo hay continuar reforzando y resguardando la frontera RD-Haití para evitar que entren bandas de delincuentes y criminales haitianos.