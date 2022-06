César Fernández: “Pueblo dominicano está pasando hambre debido al abandono del campo por el gobierno de Luis Abinader”

Santo Domingo.- El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo César Fernández, aseguró este martes que el Pueblo dominicano está pasando hambre debido al abandono del campo por el gobierno de Luis Abinader y todo el gabinete que coordina ese importante sector del país.

Al ser entrevistado en el programa radial el “Rumbo de la Mañana”, el dirigente político refirió que una de las recomendaciones que les hiciera la Fuerza del Pueblo, al gobierno fue sembrar el campo dominicano a partir del 2020, pero hicieron caso omiso, y debido a esa insensatez hoy los dominicanos están pasando por uno de sus peores momentos, quizás nunca antes visto.

Fernández, insistió en la necesidad de que los agricultores dominicanos sean acompañados en todos los procesos de producción, porque no es suficiente otorgarle préstamos a tasa cero y luego soltarlo a su mejor suerte; se hace necesario un acompañamiento técnico-profesional, para garantizar el éxito de las cosechas y un mejor aprovechamiento de las mismas, dijo.

El también secretario nacional de propaganda de la FP, mostró un estudio realizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde se comparan los meses de enero-marzo 2021, vs los mismos meses del 2022, y la cantidad tareas de tierra sembradas y cultivadas en el país.

“Yo quiero compartir con ustedes estos interesantes datos, son número en tareas de tierra en orden negativo que se sembraron, es decir menos tareas de tierra por productos: Arroz 1, 005,236, en 2022, vs 1, 015,350 en 2021, 10,114 menos; Ajo 53 vs 806.00, menos 753.

Frijol 35,136 vs 38,539 menos 3,403; batata 36,890 vs 39,427, 2,537 menos; guineo 30,403 vs 32,412, 2009 menos; guandúl 58, 837 vs 61,349 menos 2,512; plátano 104,439 vs 107,357, menos 2918; yuca 92, 287 vs 94,849, menos 2,562.Decidimos resaltar solo algunos productos debido a que la lista es inmensa, pero se la estaremos compartido integra”, manfiestó Fernández.

En esa misma línea, dijo que lo mostrado anteriormente pone de manifiesto la falta de planificación del gobierno en materia agrícola y manda un mensaje a la ciudadanía de que se está en todo, menos en resolver la alimentación de los dominicanos algo tan vital para el desarrollo y evolución de los pueblos.