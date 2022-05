Los videos íntimos de La Demente

El día en que el gobierno anuncia un paquete de medidas para mejorar las relaciones de la policía con la sociedad, la policía se ocupa de poner a circular videos íntimos de una detenida que ya andan por las redes como hueso en boca de perro.

No es la primera vez porque ya ocurrió con las mujeres de Figueroa Agosto aunque en esa ocasión fue el procurador, Radhamés Jiménez quien invitó a la prensa a compartir una especie de espectáculo porno que sirvió para disculpar a los grises y para distraer a la población sobre los temas de fondo del caso Agosto porque si lo hizo el procurador porque no la policía.

El gobierno anunció ayer 14 medidas de salvaguarda ciudadana ante posibles desmadres de la policía nacional. Esas medidas deberán causar un cambio positivo en la policía pero para lograr el más simple cambio positivo en la policía hay que invertir mucho, supervisar mucho y votar a mucha gente.

Hace dos días que la cámara de cuentas reveló el desorden interno de la institución que evidentemente es un barco a la deriva, yo leo el paquete de medidas y les digo a ustedes que no tengo esperanzas de cambio.

En la nota policial sobre la detención de Esteisi Peña dice que se ocuparon seis porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, pastillas anticonceptivas, papel para fumar y un encendedor. Se ocupan la policía de decir que usa anticonceptivos como si fuera un ilícito pero no que había un teléfono y que el contenido de ese teléfono.

Por experiencia personal ustedes y yo sabemos que nada es más difícil que superar nuestras propias experiencias. Con frecuencia tengo dolor en los pies y no es por caminar mucho sino por la forma en que me apoyo cuando escribo. Me lo han dicho varios fisiatras y yo no respondo.

El Gobierno anuncia cosas y la policía hace lo que sabe hacer y alguien hizo un negocito ayer con los videos de La Demente o de alguien se que parece mucho a la demente y la situación coincide con el arresto de la Urbana.

Habrá que hablar de las medidas en un tono optimista pero la verdad es difícil.