Vicepresidenta Raquel Peña afirma necesidades de la gente son el centro de las políticas públicas del Gobierno

La vicemandataria hizo la afirmación al encabezar, junto al ministro Neney Cabrera, la apertura de una jornada de inclusión social en la comunidad La Altagracia, del municipio Villa Altagracia, donde fueron beneficiadas más de tres mil personas de escasos recursos, y en condiciones de vulnerabilidad.





“Nosotros nos comprometimos con el pueblo dominicano, de trabajar dia a dia, para lograr que ustedes tengan una mejor calidad de vida, y esto es una muestra de que estamos cumpliendo”, expresó la vicepresidenta al dirigirse a quienes acudieron a recibir los servicios.





Recordó que en las jornadas que desarrolla Propeep, participan otras 12 instituciones públicas, que llevan todos los servicios que la gente necesita, para que no tengan que desplazarse a Santo Domingo u otras ciudades.





Dijo que el ministro Cabrera, como responsables de Propeep y de estas jornadas, ha entendido y seguido las instrucciones directas del presidente Luis Abinader, quien ha ordenado a sus funcionarios a trabajar cada día y sin descanso, para mejorar la calidad de vida de los dominicanos.





“Para el gobierno del presidente Luis Abinader, la gente está en el centro de las políticas públicas, y nosotros como servidores públicos solo tenemos un mandato: trabajar para que cada día ustedes vivan de forma digna", expresó.





De su lado, Neney Cabrera reiteró que las jornadas de inclusión social "Primero Tú" son parte del esfuerzo del Gobierno, que trabaja por cada dominicano, sin distinción política ni de ningún otra índole.





"La única condición que se requiere para recibir los servicios es que usted sea dominicano o dominicana, y requieran de estas atenciones”, precisó Cabrera.





Manifestó que en ninguna de las jornadas se le pregunta a la gente cuál es su partido, ya que el objetivo es solucionar los problemas de cada dominicano que viva en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza, sin tomar en cuenta banderas políticas.





Esta es la jornada de inclusión social número 17 que realiza Propeep este año y la segunda en Villa Altagracia, a través del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna". Solo en el primer trimestre de este año han resultado beneficiados más de 48 mil personas, con los servicios del Estado que se ofrecen en los operativos.





Tras concluir el acto de apertura, la vicepresidenta Peña y el ministro Cabrera realizaron un recorrido de supervisión por las aulas de la escuela Primaria Javier Ángulo Guridi, donde fue realizada la actividad.

Testimonio de beneficiaria





La señora María Asencion Paniagua, de 83 años, valoro positivas esas jornadas, debido lo favorable que son para las comunidades, que en su caso aprovecha para buscar sus pastillas y medicamentos, que regala Promesecal.





“Me siento muy contenta, porque me dieron mis medicamentos y me inscribieron para que me salga mí pensión" expresó Asencio, quien aseguró recibió buenas atenciones y un buen trato.

Autoridades presentes en la actividad





Estuvieron presentes, además, la gobernadora civil de la provincia San Cristóbal, Pura Casilla; el viceministro Administrativo de la Presidencia, Igor Rodríguez; el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández; el mayor general del Ejército de la República Dominicana, Otaño Jiménez; la vicealcaldesa Glenys Thompson, y el director de Dominicana Digna, Adolfo Pineda, entre otros.

Servicios e instituciones





En las jornadas se ofrecen servicios de oftalmología, odontología, medicina general, cardiología y análisis para la detección del cáncer de mama, cérvido uterino y próstata.





Además, se registran jóvenes para su ingreso el programa mi primer empleo y poder optar por una beca para estudiar carreras técnicas en el ITLAS, en las escuelas vocacionales de las FF.AA. y la Policía Nacional y el INFOTEP.





También registró de adultos y envejecientes para optar por pensiones solidarias, la tarjeta Supérate, el registro tardío en la JCE, y la entrega de medicamentos a embarazadas y otras personas que los requieran y la distribución de miles de raciones alimenticias cocidas y el combo del INESPRE con productos de la canasta básica.

Entidades que participan de las jornadas





En las jornadas participan Promese-Cal, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), el Consejo Nacional Para Envejeciente (CONAPE), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los Comedores Económicos de la Presidencia.





También el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Integración de Atención de la Primera Infancia (INAIPI), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la Policía Juvenil Comunitaria, la Junta Central Electoral (JCE) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

