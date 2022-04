Hubieres advierte no participará en nuevo corredor de la 27 de Febrero

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, Juan Hubieres, advirtió al gobierno que no participará en la operación del corredor de autobuses de la avenida 27 de Febrero, hasta que no tenga un acuerdo formal con el mismo.Con esta postura, los planes del Gobierno para ejecutar el proyecto de movilidad urbana no serán tan fácil como parecía.Hubieres, que es una de las principales cabezas del transporte público, advirtió que de no firmarse un contrato formal con su sindicato, no encontrará tranquilidad.Asimismo, Juan Hubieres señaló que falta transparencia en la operación de los corredores ya existentes.Además, aseguró que no dejará solos a los choferes que perdieron sus empleos sin recibir asistencia por el gobierno dominicano.De su lado, Hubieres anunció nuevas movilizaciones hasta el Congreso Nacional para que sus demandas sean escuchadas.En ese sentido, se recuerda que el director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Beras, se reunió con el dirigente sindical donde se anunció su participación en los planes de movilidad urbana que ejecuta el país.Tras esa reunión, Beras adelantó que Fenatrano entrará a la modernización de los corredores a través de una cooperativa cerrada en cada una de las rutas.