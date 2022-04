¿Cómo valorar la gestión del presidente Luis Abinader?

Santo Domingo , R.D. Uno no puede ser tan mezquino para no reconocer que el presidente Luis Abinader está haciendo una buena gestión, aún en medio de una pandemia y la contracción de todas las economías a nivel mundial, no ha sido una tarea fácil para él.





Indudablemente, que tiene un reto por delante respecto a la inflación y el alza del barril del petróleo, que está afectando la actividad económica, sobre todo, a los artículos de la canasta familiar.





La población no entiende el término de inflación importada, que como tal lo es, aunque, hay factores internos respecto a la inflación que no ha sido bien manejado.





Cómo qué, la Ley 112-00 de Hidrocarburos, que no ha habido un buen manejo con relación a ésa ley, que históricamente ha beneficiado a los importadores en contubernio con los gobiernos, sin embargo, el presidente Abinader ha sometido al Congreso Nacional su modificación para mitigar su efecto en la canasta familiar y la actividad económica.





En cuanto al tema de la pandemia, la ha manejado muy bien, no lo digo yo, sino los organismos internacionales como la Organización Internacional de la Salud.





Además, eso se expresa en la positividad y legalidad que han disminuidoa su maxima expresion, que debo decir, que el mandatario lo pronóstico cuando anunció quitó el estado de excepción, sobre todo, cuando dejó al libre albedrío el no uso de la mascarilla, que se vea como una crónica de un riesgo para el país, y para él, sin embargo, eso lo catapulto al éxito de su gestión.





En cuanto a la economía en término macroecomico, ha tenido un buen desempeño, cerrando con un crecimiento económico de 4.7% y un 9.3% del PIB interanual en el 2021.





Es decir, hay una recuperación económica que ha permitido tener buenos indicadores económicos en el caso de la inversión, Zona França, las remesas, exportaciones y la construcción, entre otros, aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), asimismo, una buena calificación de riesgo país certificado por la Fith Raiting y otras calificadoras.





Su peor momento es el alza de los combustibles, que se traduce en un aumento de los productos básicos, los últimos escándalos de corrupción de su gobierno, es algo que no ha podido controlar y que ha disminución su popularidad.





Sin embargo, su buque insignia ha sido el combate a la corrupcion y la justicia independiente, que ha sido su obra maestra, aunque, algunos de la oposición dicen que hay retaliacion y el uso del poder excesivo en término judicial, no lo veo así, antes no había régimen de consecuencia, ahora lo hay, los casos de corrupción son muy, pero muy evidentes aprobado por la población.





Algo que debo decir, que sus funcionarios no promueven sus obras, el mandatario ha sido su propio vocero, que sin lugar a dudas, lo hace muy bien, buen manejo del telepronter y siempre se mantiene en contacto con la población.





En definitiva, ha creado su estilo en la comunicación en lo que respecta al ejercicio del poder político.





Los próximos dos años le viene la competencia interna de su partido, algo muy común, aunque, entiendo que no tiene competidores fuertes, debería ser el candidato indiscutible de cara al 2024, todos depende como termine su gestión en los últimos dos años.





Si no logra controlar la inflación podria hacerle bastante daño, que ya se está notando el descontento de la población, y sus propios compañeros que están apostando a que fracase sacandole en cara que están sin empleos.





Algo que le ha favorecido, que pone el oído en el corazón del pueblo, en mis escritos siempre resalto ésa cualidad, es una virtual intrínsica que ha surtido efecto en la población, aunque, se ve como una presión social, que en algunos casos no se ve bien porque son decisiones muy importantes para el crecimiento del país, sobre todo, en materia de recaudacion de impuestos.





En conclusion, el presidente Luis Abinader es un buen presidente, no lo está haciendo tan mal, yo digo, que ha sido muy afortunadop, Dios ha metido sus manos, es una persona muy espiritual, éso ha calado en el corazón de la gente.





Dios lo bendiga y que siga gobernado para el pueblo que lo eligio, cuatro años no son necesarios para producir los cambios que amerita la nación, pero vamos en el camino de la prosperidad y el desarrollo, hay democracia, gobernabilidad e institucionalidad.





Amén, ¡y que viva la patria!