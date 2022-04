ADOCCO realiza con éxito el IV Seminario Transparencia y Gestión Pública “Fideicomiso y Alianzas Público Privadas”

Santo Domingo, D. N., 31 de marzo del 2022.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, realizó el IV Seminario Transparencia y Gestión Pública “Fideicomiso y Alianzas Público Privadas”, dirigido a servidores y colaboradores de la administración pública y el sector privado, de las áreas, Jurídica, Acceso a la Información, Compras y Contrataciones, Financiera, Recurso Humano, Implementación de Proyectos, así como a interesados en la institucionalidad, la gestión pública eficiente y transparente.

El evento académico se desarrolló en el Hotel Sheraton Santo Domingo, iniciando con la Conferencia magistral “Estado Social y Transparencia a cargo del Dr. Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Primer Sustituto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y miembro de su Tercera Sala; siguiéndole el panel "Transparencia: Fideicomisos y las Alianzas Público-Privadas, presidido por el Dr. Trajano Vidal Potentini Adames, experto en derecho constitucional, catedrático, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, FJT y como panelistas al Dr. Sigmund Freund, especialista en Derecho Administrativo, Director Ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas, el Dr. Andrés Vander Horst Álvarez, Gerente General de la Fiduciaria Reservas y el Dr. Rafael R. Dickson Morales, especialista en Derecho Administrativo, Profesor de Contratación Pública en la Maestría de Derecho Regulatorio y Administrativo.

El segundo panel titulado El Derecho Administrativo; Procedimientos y Recursos; Ética e Integridad; Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración, presidido por la Dra. Rosalía Sosa, experta en derecho constitucional, profesora universitaria, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD y como panelistas, Lic. Franklin E. Concepción Acosta, Juez de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, autor de los libros “El precedente constitucional en la República Dominicana”, “Apuntada Ley No. 107-13, Lic. Juan Manuel Guerrero, experto en Derecho Administrativo y Laboral, ex presidente de la Corte de Apelación Laboral del Distrito Nacional y Dr. Freddy Ángel Castro, Politólogo, Abogado, profesor universitario, ex vice decano FCJP, UASD, Suplente de Miembro de la Junta Central Electoral.

El tercer panel, Las Compras y Contrataciones Públicas, Procedimiento, Recursos, presidido por el Lic. Kelvin Herrera, experto en derecho constitucional, Letrado del Tribunal Constitucional y como panelistas, la Licda. Luisa M. Lantigua, especialista en Derecho de los Negocios y Empresarial, Maestría en Negocios Internacionales y Negociación Intercultural, Lic. Boris De León Reyes, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo. Directivo del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional y el Lic. Manuel Fermín Cabral, experto en Derecho Constitucional, Administrativo y Derecho público, socio fundador de Fermín & Guerrero, abogados, profesor de Derecho Administrativo.

Por último el panel Libre Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto, fue presidido por el Dr. Giancarlo Vega Paulino, experto en Derecho Público, Administrativo y Municipal, ex Consultor Jurídico Ayuntamiento del Distrito Nacional, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Municipal e integrado por los panelistas, Licda. Nalda Lizardo, Abogada, experta en políticas públicas, transparencia, libre acceso a la información, compras y contrataciones, docente universitaria, Lic. Roberto Medina Reyes, especialista en Derecho Constitucional, docente y la Licda. Emely García, especialista en Protección de Datos Personales, formó parte del equipo que diseñó el SAIP de la DIGEIG.

El seminario contó con la presencia del presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Román Jaquez; el director general de Impuestos Internos, Lic. Luis Valdez Veras; el director de Promese, Ing. Adolfo Pérez De León, el director de la OMSA, Lic. Radhames González, el director de cedulación de la Junta Central Electoral, Américo Rodríguez, quienes fueron recibidos por el presidente de la organización, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, quien destacó, el respaldo dado, por 33 instituciones públicas y sobretodo a las instituciones que patrocinaron el mismo, la Dirección General de Aduanas, Fiduciaria Reservas, Dirección de Alianzas Público Privadas y la Junta Central Electoral.