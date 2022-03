Presidente de la JCE pide al Congreso modificar Ley 659 para digitalizar el Registro Civil. “Ley nos ata a un proceso manuscrito”.

Santo Domingo. - El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo pidió hoy al Congreso Nacional que se modifique la Ley 659 sobre el Registro Civil lo cual permitirá avanzar hacia un modelo de digitalización dentro de los servicios que ofrece esa institución a los ciudadanos.

Román Jáquez Liranzo hizo un llamado a los legisladores para una urgente modificación de la Ley 659 sobre el Registro Civil para extraerla del Código Civil y que se aplique de manera independiente.

Indicó que la actual legislación es una herramienta muy antigua que debe actualizarse ya que no permite tener actas de nacimiento de manera digital.

Recordó que, junto a miembros del pleno de la Junta Central Electoral, depositó un proyecto en el Congreso Nacional para digitalizar el Registro Civil y que estos servicios puedan estar disponibles a los ciudadanos en internet.

“Lo importante acá para una digitalización como se merece el pueblo dominicano es una reforma a la ley, ya que la ley nos ata a un proceso manuscrito, nosotros tenemos un proyecto que está en el Congreso Nacional para digitalizar el Registro Civil y poder tener servicios a través de la internet, “,” afirmó el presidente de la Junta Central Electoral entrevistado por el periodista Moisés González del periódico y programa Despertar Nacional que se transmite los domingos por Biztv canales 45 y 1045 de Claro tras participar en la puesta en circulación del libro Las Nuevas Dimensiones del Periodismo de Miguel Franjul.

Ante el reclamo de los ciudadanos de que no pueden obtener un acta de nacimiento de manera digital, el presidente del organismo que tiene como encargado de los procesos electorales y mecanismos de participación popular de forma íntegra y transparente, garantizando la seguridad del Registro Civil y la identidad de las personas, ofreciendo servicios de calidad apegados a la normativa vigente y a los valores democráticos, sostuvo que la ley no le permite hacerlo.

“La gente se pregunta y porqué un acta de nacimiento yo no la puedo tener de manera digital, es que la ley no nos permite, por eso estamos presentando un proyecto de esta nueva facultad que pueda tener la Junta Central Electoral para digitalizar las actas, digitalizar los libros y poder dar un servicio no solamente digital sino también, incluso, con firma digital”.

Sostuvo que la modificación de la ley del Registro Civil va a representar una “revolución” en los servicios que la Junta Central Electoral (JCE) brinda a los ciudadanos

“Esto va esto va a revolucionar, pero para eso necesitamos una reforma a la ley

Felicita a Miguel Franjul por la publicación libro “Las Nuevas Dimensiones del Periodismo”

El presidente de la Junta Central Electoral felicitó al director del Listín Diario por la publicación del libro “Las Nuevas Dimensiones del Periodismo” el cual fue puesto a circular el pasado jueves con el auspicio del Banco de Reservas.

Román Jáquez Liranzo manifestó que la era digital y las redes sociales imponen un desafío a la sociedad.

“Todo lo que aporta a la objetividad del periodismo es un aporte a la democracia. La democracia sin una comunicación objetiva, un periodismo como ejerce toda una vida, por ejemplo, el profesor Franjul, es un modelo que debe implementarse. Yo creo que el tema que pudimos observar acá, aunque no tenemos la lectura del libro es un reflejo de los desafíos que era digital y las redes sociales nos imponen en la comunicación, así que yo me siento muy satisfecho de este aporte que ha hecho el amigo Franjul al Periodismo Dominicano.

El Banco de Reservas auspició la publicación del libro “Las nuevas dimensiones del periodismo”, del destacado periodista Miguel Franjul, una recopilación de 250 artículos sobre las oportunidades y desafíos que ha generado la transformación digital para los periodistas.

El administrador general de la institución financiera, Samuel Pereyra, destacó que Franjul ofrece a sus lectores una selección de opiniones esclarecedoras basadas en su sólida experiencia y en la sabiduría que solo se adquiere en el ejercicio diario y apasionado de una profesión.

