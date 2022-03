Hoteles Hodelpa implementará código de conducta para prevenir la explotación sexual infantil en zonas turísticas

La cadena de Hoteles Hodelpa suscribió un acuerdo de colaboración en el que se comprometió a implementar en todas sus propiedades The Code o el Código de Conducta para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual en los Viajes de Turismo.

The Code es una herramienta de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que fue creada en 1997 por operadores turísticos escandinavos y ECPAT International, con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo y que ha sido reconocida por UNICEF.

En las instalaciones del Hodelpa Nicolás de Ovando, de la Ciudad Colonial, el contrato-compromiso fue firmado por el señor Ángel Hernández, Vicepresidente de Operaciones de la cadena hotelera, y los señores María Josefina Paulino y Luis Antonio Méndez, miembros del Proyecto MAIS-ECPAT, que representa The Code en la República Dominicana.

“A menudo los destinos turísticos se convierten en escenarios convenientes para la explotación sexual de los niños. Es una triste realidad a la que, como sociedad, no podemos dar la espalda. En Hodelpa rechazamos enérgicamente cualquier conducta relacionada a la explotación infantil, por eso hoy, uniéndonos a The Code, renovamos nuestro firme compromiso de proteger y garantizar que nuestros niños y adolescentes vivan y se desarrollen en un entorno donde no se viole su dignidad ni sus derechos”, precisó el ejecutivo Hodelpa.

Asimismo, el señor Luis Antonio Méndez expresó su satisfacción por la decisión de Hoteles Hodelpa de sumarse de manera voluntaria a esta iniciativa como expresión clara de su interés y compromiso por respetar los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y ampliar su participación en el proceso de protección de la infancia del país.

“Este compromiso social también es expresión clara de la conciencia que se tiene sobre el desarrollo de un turismo sostenible, ya que no habrá turismo sostenible si no hay respeto al ambiente, respeto a la cultura y la diversidad étnica, distribución equitativa y respeto a las mujeres y las niñas y rechazo a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”, precisó el representante de The Code en el país.

En el acto de firma estuvieron presentes como testigos otros importantes ejecutivos de la prestigiosa cadena de hoteles.

A través de esta iniciativa, que busca promover un turismo responsable, regulado y seguro, la cadena Hoteles Hodelpa implementará un protocolo con nuevos criterios en las operaciones de sus diez instalaciones ubicadas en Puerto Plata, Santiago, Juan Dolio y Santo Domingo.

Este plan de acción incluye el establecimiento de una nueva política y procedimientos contra la explotación infantil, de las que se derivan: capacitación de sus empleados y sus clientes sobre la prevención de la explotación sexual y denuncia de casos sospechosos.

Asimismo, entre otras acciones, la cadena se compromete a incluir una cláusula en los contratos a lo largo de la cadena de valor que establezca una política común de repudio e intolerancia cero a la explotación sexual infantil.

Tras la firma de este convenio, Hoteles Hodelpa forma se convierte en miembro signatario en el sitio del proyecto Thecode.org y miembro de pleno derecho de la organización The Code, que realiza anualmente su asamblea general.

Sobre Hoteles Hodelpa

Con más de 3 décadas en la industria de la hospitalidad, Hoteles Hodelpa cuenta con 10 instalaciones en cuatro destinos turísticos de la República Dominicana: Hodelpa Gran Almirante, Hodelpa Nicolás De Ovando, Casa Real, Hodelpa Garden Court, Hodelpa Garden Suites, Centro Plaza Hodelpa, Novus Plaza Hodelpa, Hodelpa Caribe Colonial, Emotions Hodelpa Puerto Plata y Juan Dolio.