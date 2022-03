El pobre compra en el colmado porque pagan quincenal, en el supermercado no fian.

La Justificación de los gobiernos respecto a la inflación que es importada, y se olvidan de la deuda social y las promesas incumplidas, producto del modelo económico excluyente.





Sabemos que los países en vía de desarrollo o de ingresos medios, en su mayoría importan materias primas porque no las producen y, evidentemente, que tiene un efecto inflacionario porque se le carga al costo de operación afectando al consumidor final.





Sin embargo, la inflación tiene otros componentes que tiene que ver con la disminución de la demanda por falta de poder adquisitivo.





El problema de la inflación no se resuelve con estímulos económicos, tampoco colocando todos los productos en los supermercados a precios de Inespre una vez a la semana.





Y por qué, si la gente pobres no tiene dinero no podrá consumir. O sea, si los sectores más vulnerables no tienen un salario digno asequible a sus necesidades, no importa que bajen los precios.





La canasta familiar ronda los 37 mil pesos, y el salario mínimo más altos es de 21 mil pesos, no importa que bajen los precios cuando su salario no cubre su presupuesto.





No sé come un día, sino todos días, puede ser que el jueves no tenga dinero y no aproveche la oferta, es un asunto de poder adquisitivo.





Los pobres gastan el salario en los colmados cogiendo fiao para pagar la quincena y quedan debiendo. En tanto, en los supermercados no fian y el pobre prefiere gastar en los colmados, que si le garantizan los tres golpes del día.





Ponderó la idea del presidente Luis Abinader que todos los jueves en los supermercados los precios de canasta estarán igual que los puestos de Inespre, pero, son cuatro días al mes y se come todos los días.