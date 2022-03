David Ortiz, Lo que se desconoce de su entorno

Se trataba nada más que del más tarde salón de la fama DAVID ORTIZ, los primeros reportes indicaban que el no era el objetivo, el no era el blanco, riñas viejas entre ex viejos amigos, incluso primos. Nada que ver con David, fue toda una confusión, el gatillero no entendió bien la descripción de su objetivo versión oficial de La Policía y el Ministerio Público.

El Ministerio Publico y La Policía en su rápida intervención investigativa, realizaron una o varias descripciones y presentaciones creíbles de los hechos, fotos, presentación en cámara lenta, y un sin números de parafernalia temáticas muy bien esquematizadas y proyectadas para acreditar la fase preliminar de los descubrimientos de su investigación.





Nadie se alegra de que alguien sea asesinado, ¿pero que hayan confundido a nuestra súper estrella del beisbol?, De verdad, sonó horrible.

Tampoco faltaron las voces que no tuvieron reparo en querer ligar a DAVID al mundo oscuro de la mafia, hubo mucha suspicacia, muchos lo colocaron en entre dicho, Cesar el abusador, muy conocido en ciertas elites, en ciertos círculos capitalinos, pero desconocido para la mayoría de los dominicanos. Mientras DAVID luchaba, se aferraba a la vida, el Gobierno atreves del Ministerio público y la Policía, se encargaba de que esto no trascendiera más allá de la narrativa que ellos muy de prisa habían elaborado.





¿recuerdan a VICTOR HUGO GOMEZ VAZQUES, aquel que anunciaron como el primer supuesto autor intelectual del hecho?, fue la primera persona, que trajo a colación a Cesar el abusador, hablando vía skay, por un programa de Televisión matutino, y dijo que investigaran a Cesar. ¿Por qué el?, fue muy pero muy fácil para el Ministerio público, intentar implicar a este señor, primo del supuesto objetivo, que, según la investigación, tenía cuentas pendientes con VICTOR HUGO, así, que la trama estaba montada, culpar a un fugitivo, con supuesta cuenta pendiente con la Justicia de los EEUU, alguien que no podía dar la cara, no podía defenderse Sopena de ser apresado y extraditado.

Ahora sabemos, que las cosas no estaban tan claras, como el gobierno a través de sus agencias investigativas nos lo hizo creer, y que DAVID, si quería demostrarle al país y a los Americanos, que él no tenía nada que esconder, que necesitaba saber quién intento asesinarlo, y que de hecho, tenía un montón de dudas sobre los hechos, mucho más después de la llamada del procurador, tratando de convencerlo que aceptara la narrativa inventada por un gobierno de corte mafioso, que si estaba implicado, y en franca protección de personajes oscuros en el sentido de su accionar, pero muy claros para los principales jefes políticos y militares de ese momento que cohabitaban contractualmente con elementos como este, por tal razón contrato a varios investigadores profesionales del mas alto nivel, para llegar a las ultimas consecuencias.





Tiene razón DAVID cuando dice que sintió tristeza y rabia al recibir el informe de los investigadores, él fue una víctima más, de los cientos o quizás miles de dominicanos, que fueron asesinados, apresados, amenazados e intimidados en 20 años, por una mafia impenetrable, que llego al poder, y que utilizo los organismos del estado, para crear una cosa nostra impenetrable, con una esfera de impunidad infinita, y a la vez temible, ya que estaba asistida y arropada de legitimidad y legalidad aparente.

Ni siquiera quiero referirme al ex procurador, y al ex jefe de la Policía en particular, del momento de los hechos, porque eso significaría presentarlos a ellos, como los instrumentos principales del daño infringido a la víctima, en este caso víctima del atentado, y víctima del estado, DAVID ORTIZ.

Podemos asegurar, que esta investigación pudo realizarse por dos hechos fundamentales, primero, los que podían impedirla, en el curso de la investigación, ya no ostentaban el poder, y segundo, los investigadores en sí, tenían y tienen peso propio, vinieron de la nación más poderosa del mundo, así que tratar de impedirla hubiera sido peor para los cómplices de poder, que estaban compelidos a proteger a Cesar el abusador, `para protegerse a ellos mismo, y a sabiendas, que este personaje no jugaba, no era en fly al quécher. por eso su salida muy fácil a Colombia, cuando se hizo insostenibles para los consortes de poder mantenerlo en el país, mientras el pueblo era informado de la supuesta activa persecución llevada a cabo.

¿hemos meditados y analizados nosotros los dominicanos, por que mas de veinte mil puntos de drogas, y en cuales periodos? 20 años de gobierno de un solo partido, con dos presidentes, que siguieron la misma temática corruptiva, corrupción en todo lo sentido, pero no solo corrupción publica, si no también asociación para dañar a la nación más allá de mero lavado de activo o malversación de fondos públicos, con caso como el de DAVID, esta claro, que los gobiernos del PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA, no solo se organizaron estructuralmente para desfalcar a la Nación, mas también, para socavar los propio cimientos de la moral, principios éticos, y modos de convivencias mas o menos estables que disfrutábamos, fue un asalto total, incluso la fuerza física y laboral de la juventud dominicana, ya que al permitir y apadrinar miles y miles de puntos de drogas, fueron removidos los propios fundamentos de nuestra convivencia social más o menos estables.

Es claro que este país fue secuestrado por 20 años de gobiernos corruptos en todas dimensiones, es claro que hoy por hoy los dominicanos de a pies, estamos siendo intimidados por los dueños de los puntos de drogas, que no nos atrevemos a denunciar por su penetración inquebrantable en estructuras de poder, que aun permanecen intactas, y que se establecieron como resultado de la impunidad y complicidad del peledeismo gobernante por 20 largos años.





No escribo este Articulo con un contenido o visión partidista, sino mas bien, como un ciudadano, que esta claro, y entiende, que lo que le paso a DAVID ORTIZ, y los hechos que han salidos a relucir, serian solo la punta del Iceberg, de todos los hechos punibles que cometieron nuestras autoridades en los gobiernos de LEONEL FERNANDEZ Y DANILO MEDINA.





Ojalá que esta investigación privada, no se quede solo en los medios de comunicación dominicanos, y el Ministerio Publico actual, decida profundizar sobre los hechos dados a conocer, el país lo agradecerá.

Los dominicanos no olvidamos aquel fatídico 9 de junio del año 2019, cuando los medios de comunicación tradicionales y de redes, informaban, y presentaban una noticia que, sin lugar a dudas, estremeció de manera negativa a nuestro país. Era un domingo normal, un domingo cualquiera, sin embargo, al caer la noche, se torno en algo así, como una pesadilla. los medios y redes sociales anunciaban que uno de los dominicanos mas famoso y querido, había sido baleado en una Discoteca de la avenida Venezuela en Santo Domingo Este.