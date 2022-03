CNTT denuncia mafia en subsidios que reciben organizaciones choferiles del gobierno

Santiago, RD. - La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), aclaró que no recibe subsidios de ningún tipo por parte del gobierno y que tan poco es propietaria de rutas del transporte colectivo o de pasajeros, como se ha cuestionado.





El presidente de la entidad, Juan Marte, indicó además que tampoco tiene sociedades económicas con ninguna empresa del transporte del país, y precisó que como dirigente choferil defiende y defenderá los intereses de los choferes de la región del Cibao.





"Yo soy un dirigente choferil, un coordinador de las actividades y los intereses de la mayoría de los choferes de la región del Cibao y de una parte del país" indicó.





Así mismo, aseguró que no reciben ningún tipo de subsidios del Estado Dominicano, como ocurre con la mayoría de las organizaciones choferiles del país, muchas de las cuales constituyen una mafia que hoy en día se hacen millonarias con las subvenciones que reciben.





"Lo que sí nos preocupa es que las mafias choferiles en la República Dominicana, hartas de dinero con el subsidio que le entrega el Estado, se están abasallando en todo el territorio nacional tratando de ocupar espacios como si fuesen puntos de drogas, lo que ocurre en las narices de la jefatura de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, sin que haya consecuencia" denunció Marte.





Indicó además "eso es importante que se sepa, porque nosotros no pretendemos negociar con el Estado lo que es del Estado mismo, nosotros no tenemos rutas en Santiago, no la he menos tenido ni la tenemos, porque consideramos que eso es un patrimonio del pueblo dominicano".





Advirtió, que la situación a visa de que no están lejos de que vuelvan a ocurrir los crímenes del pasado que se sucedían en el sector transporte, muchos de ellos todavía impune, debido a que "Mafiosos" vestidos de Transportistas "ya están enviando alante a través de ruedas de prensa, a tontos útiles a anunciar las acciones que ellos ejecutarán después" concluyó el dirigente choferil Santiaguero, Juan Marte.

