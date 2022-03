Antonio Marte dice pueden buscar un millón de controles, no van a controlar la corrupción

Para el senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, en la República Dominicana se puede implementar cualquier control contra la corrupción pero eso no va a garantizar que se elimine ese flagelo.





Su concepción es basada en la necesidad de la creación de la Ley de Extinción de Dominio, y los controles que las autoridades bajo la gestión del presidente Luis Abinader han implementado para hacer frente a la corrupción administrativa y el planteamiento de presentar una reforma constitucional. Sin embargo, Marte entiende que se debe ayudar al primer mandatario, que ha tenido un interés especial en combatir dicha práctica que ha posicionado al país en los primeros lugares de esa descomposición moral.





“Aquí pueden buscar un millón de controles y no te van a controlar la corrupción. Y con esto no estoy admitiendo que en el Gobierno de Luis (Abinader) haya corrupción, no he dicho eso. Pero si Luis la intención de resolver el tema de la corrupción, debemos ayudarlos entre todos”, indicó el congresista al participar en una entrevista en el programa Matinal, que se transmite por Telemicro, y aclaró, además, que no ha hablado con el jefe de Estado ni con el presidente del Senado, Eduardo Estrella.

Hace varios días, el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez consideró que es necesario reformar la Constitución para dar garantías de que el Ministerio Público tenga real independencia y sus titulares no tengan el temor de tomar iniciativas que puedan afectar a funcionarios.





Entrevistado en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Rodríguez manifestó que no se puede modificar por ley el mecanismo de designación y destitución del procurador general de la República, que ahora está a discreción del Presidente de la República.





“La Constitución define cómo se eligen los legisladores, cuáles son las condiciones que se requieren para ser legislador; cómo se eligen a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Superior Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, a los ministros, porque una de las cosas que hace la Constitución es organizar la forma en que funciona el poder y la forma en que acceden a él los titulares de ese poder”, explicó Rodríguez.





Más temprano, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, manifestó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no fue creado para luchar por reelección.





“La propuesta que él hace es quitándose poder, nadie está hablando de reelección aquí. Nosotros no creamos al PRM para luchar por el poder para una reelección, luchamos para hacer una democracia”, indicó Ortiz Bosch.





Abordada por periodistas, la exvicepresidenta no ve bien que la oposición se retire del diálogo de reforma constitucional calificando que “eso es una responsabilidad política”.