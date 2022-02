La Policía Nacional realizó ayer un amplio operativo anti delincuencia en Santo Domingo Este.

El operativo estuvo dirigido por el Capitán Margaro Espíritu de los Santos por instrucciones del Director Regional Orlando Báez Severino, quien desde que asumió su rol de director ha demostrado manos duras para los delincuentes.

En el operativo participaron miembros de la Policía Preventiva, y la Unidad de Los Topos.

Las patrullas peinaron las calles, Los Suaperos, 16 de agosto, C/ Duarte, c/ Privada, C/ Primera, Segunda Y tercera del populoso sector









El director Regional de la Zona Oriental, coronel Orlando Báez Severino, explicó que los operativos son permanentes en Cancino Adentro y en la zona que él dirige, informó que con los operativos se busca garantizar la tranquilidad de la familia y evitar la delincuencia.





Los operativos incluyen chequeo de vehículos, anti ruidos, incautación de armas de fuego y blanca en lugares públicos, entre otros actos que rompen la paz de los moradores.

Por: Antonio Herrera