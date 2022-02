Muere Hermana de Nuria Piera

La periodista compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje despidiendo a su cómplice, hermana, amiga, a veces su madre y padre a la vez, y algunas otras su hija, junto a un banco de fotografías recordando algunos momentos vividos a su lado, que para ella serán imposibles de olvidar.





“No habrá forma nunca de olvidarte, no habrá forma de no tenerte presente siempre y no habrá forma de no desearte que hubieras sido eterna. Lo diste todo pero hay algo que duele y me duele mucho, y es que lo que nunca supiste hacer es lo que estás haciendo ahora, dejándonos solos…”, fueron sus palabras de despedida a su hermana.

Para Nuria, el diagnóstico de su hermana cambió su vida y la de sus familiares, y su única meta consistía en recuperar su salud, pero a pesar de que el camino se tornó tortuoso y algunas veces no hallaban la salida, el amor de Sonia hacia su familia le brindaba la fe que necesitaba.

“Entre los temores se fortalecía en ti, lo que ya sabías, era tu destino. Tenías una intuición prodigiosa y tu amor hacia nosotros, tus hijos, nieto y sobrina te hizo rezar con profunda fe, buscando la manera de partir, sin más sufrimiento para nadie, y así fue como Dios te evitó un calvario. Dormida te fuiste para despertar donde te esperaban aquellos que también amas”, expresó Nuria.

La comunicadora calificó a su hermana como una persona solidaria hasta la inconsciencia, protectora de todos, con ínfulas de “mamá gallina”, “atrevida” pero con prudencia, el alma de las fiestas y Miss simpatía en las reuniones, cualidades que quedarán para siempre en ella.

Sonia era la única hermana de la periodista Nuria Piera, quienes fundaron la empresa Provideo, que produce el programa Nuria Investigación Periodística y el periódico N Digital Multimedia.

Sus restos serán velados en la Funeraria Blandino de la Avenida Luperón, mañana miércoles, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y posteriormente sepultados en el cementerio Puerta del Cielo.

A Sonia le sobreviven sus hijos Wilfredo, Enrique y su nieto.