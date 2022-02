Mérido Torres anuncia una “revolución de titulación” en la República Dominicana este 2022

Santo Domingo. D.N. El Director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres, aseguró que el 2022 será el año de la verdadera revolucion de titulación para la República Dominicana y reveló que el presidente Luis Abinader le instruyó para iniciar las conversaciones con los propietarios de los terrenos privados, que ocupan sectores populares del Gran Santo Domingo para llegar a un acuerdo de indemnización y realizar la entrega de los títulos de propiedad.





Al ser entrevistado por la periodista Wanda Sánchez en el programa radial “El Ambiente de la Tarde”, por Quisqueya FM, el funcionario detalló que ya se han realizado los trabajos de levantamiento en los sectores que serán impactados y actualmente conversan con los propietarios de los terrenos de El Capotillo, Luperón y otras zonas de la capital.





“El Presidente Luís Abinader nos ha instruido contactar a los propietarios de esos terrenos para llegar a un acuerdo de indemnización con ellos, con el objetivo de poder realizar el proceso de titulación a miles de familias que por décadas han vivido en esos barrios. No es que estamos mandando a la gente a que invada propiedad privada. ¡No!. Nosotros ya tenemos el levantamiento nacional hecho y sabemos cuáles son los sectores y los barrios con los que vamos a trabajar, este año será la revolución de titulación en todo el territorio nacional”, expresó Torres.





En ese sentido, indicó que la meta para este 2022 es entregar 132 mil certificados de títulos a los habitantes de viviendas, parcelas, terrenos o apartamentos entregados por Estado dominicano y para el cierre del cuatrienio, la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado proyecta la entrega de 400 mil certificados de títulos.





Sobre la transparencia y la corrupción

En torno a los casos de corrupción que se ventilan en la justicia, Mérido Torres enfatizó que todo el accionar de los funcionarios del gobierno deben estar enmarcados en el cumplimiento de la Ley.





“Los funcionarios de este gobierno tienen que enmarcar sus acciones en la transparencia y con cero tolerancia a la corrupción. El que me llame para ofrecerme o hacerme propuesta indecente para hacer lo mal hecho, le digo que no, aunque me cueste el puesto”, puntualizó.





El director de la UTECT fue enfático al indicar que si no estuviera convencido de que el Presidente de la República, Luis Abinader está comprometido con la transparencia y de que tiene “amigos y no cómplices”, entonces no formara parte del tren gubernamental.

Reveló que por instrucción del presidente Abinader iniciaron conversaciones con propietarios de terrenos privados del Gran Santo Domingo para llegar a acuerdo de indemnización y titularlos