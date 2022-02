Meliá Hotels International designa a Francisco Camps Orfila como Managing Director República Dominicana

SANTO DOMINGO.- Meliá Hotels International se complace en anunciar el nombramiento de Francisco Camps Orfila, como nuevo Managing Director República Dominicana, quien, en su nuevo cargo dirigirá los resorts de la reconocida cadena en la República Dominicana como son Paradisus Grand Cana, Paradisus Palma Real, Meliá Punta Cana Beach y Meliá Caribe Beach, con el objetivo de continuar impulsando la fuerte presencia de Meliá Hotels International en la región del Caribe.

Como parte de su extensa experiencia, Camps Orfila ha desarrollado una exitosa etapa de más de tres décadas en Cuba, ocupando diferentes posiciones de responsabilidad en la operación de los hoteles de la isla. Se incorporó a la empresa en 1987 y trabajó en varios hoteles de Menorca – España. Además, formó parte del equipo de “Take Over”, durante el proceso de expansión de la compañía en la Península Ibérica.

Camps Orfila se incorporó al equipo de la División Cuba para realizar tareas de formación en el área de alojamiento en 1990 y un lustro después fue nombrado Director de Desarrollo, participando en el diseño de producto, formación de personal y apertura de todos los hoteles que la compañía administra en la Isla. Desde 2001 ocupó la posición de Director de Operaciones hasta ser nombrado en 2011, Área Managing Director de Cuba, cargo que ocupó hasta el recién nombramiento.

Los 31 años en la isla y su recorrido profesional le han permitido adquirir una vasta experiencia en el sector del turismo en Cuba, que contribuirán grandemente a seguir impulsando el liderazgo y expansión de la cadena Meliá en la República Dominicana

Acerca de Meliá Hotels International





Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International opera más de 390 hoteles (portafolio y en desarrollo) en más de 40 países, con marcas como Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham. La compañía es el líder mundial en hoteles resort, a la vez que aprovecha su experiencia para consolidar el segmento creciente del mercado urbano de inspiración lúdica. Su compromiso con el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en la tercera compañía hotelera más sostenible del mundo en 2018, según RobecoSam, la compañía inversionista que elabora el Índice de Sostenibilidad Dow Jones. Meliá Hotels International está incluida en el índice IBEX 35 de la bolsa española y es el líder hotelero español en Reputación Corporativa (Merco Ranking). Síganos en Twitter, Facebook, Linkedin e Instagram.