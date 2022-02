Juez ratifica prisión preventiva a Alexis Medina y otros implicados caso Pulpo

Alexis Medina es el principal implicado en caso “Pulpo”.SANTO DOMINGO.- El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deivi Peguero, ratificó esta tarde la prisión preventiva a Alexis Medina y otros implicados en el caso Pulpo.A su salida del tribunal, Wilson Camacho, titular de la PEPCA, dijo que están convencidos que con las evidencias que han depositado en el tribunal en este proceso, no hay forma alguna de que el Ministerio Publico no tenga ganancia de causa en derecho.Asimismo, informó que el Ministerio Público ha cumplido con instalar los medios que sean necesarios para que los acusados y su defensa pueden revisar los expedientes, como lo ordenó el juez.Los imputados que guardan prisión, además de Medina, son Fernando Rosa, Wacal Vernavel Méndez Pineda, y José Dolores Santana Carmona, quienes buscaban la revocación por la imposición de una medida de coerción menos gravosa.Mientras que en arresto domiciliario están Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud y Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República.De acuerdo a la actuación del Ministerio Público, se establece que el supuesto entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez, implicados en el caso “Pulpo”, materializó maniobras fraudulentas utilizando falsas calidades, documentos adulterados, medicamentos de altos costos sobrevaluados y conduces falsos.En el documento se indica que pagaron medicamentos no entregados, equipos sobrevaluados, equipos de una calidad inferior a la contratada y pagada por el Estado.A los implicados del caso “Pulpo” se les conocerá el 4 de marzo la audiencia preliminar ante el juez Peguero, quien decidirá si envía o no a juicio a los acusados.