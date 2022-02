El Congreso ha aprobó tres Fideicomisos desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder

Desde que el presidente Luis Abinader asumió el Gobierno, en 2020, hasta hoy, ha hecho efectivo tres contratos de fideicomiso que involucran instituciones o fondos públicos, tras ser aprobados por ambas cámaras del Congreso Nacional. Durante su mandato, el jefe de Estado ha autorizado la creación de 14 fideicomisos: 12 mediante decretos y dos por resoluciones, por lo que hay 11 de ellos sin ser promulgados aún, debido a que no han agotado el trámite legislativo. En lo que va de este año 2022, el Ejecutivo no ha creado decretos ni resoluciones de contratos de fideicomisos, según consta en el portal de la Consultoría Jurídica. Los contratos de esta gestión sancionados por el Congreso son: Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo en República Dominicana (Fitram), el Fideicomiso para la Creación del Fondo Nacional de la Vivienda (Fideicomiso Fonvivienda) y el Fideicomiso Público de Administración Mivivienda (Fideicomiso Mivivienda ). De éstos, el primero se creó por decreto y los dos siguientes por resoluciones. En la Comisión Permanente de Hacienda del Senado quedan otros tres fideicomisos pendientes de aprobación, dos de los cuales ya fueron refrendados en la Cámara de Diputados: se trata del contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales, denominado “Fideicomiso Pro Pedernales”; y el fideicomiso para el manejo de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, conocido como “Fideicomiso CTPC”. El fideicomiso de Administración del Fondo de Cohesión Territorial (tercero del grupo) sigue en la Cámara Alta sin ser sancionado aún. Abinader, quien es el mandatario que más partido le está sacando a la Ley 189-11, sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, sólo ha sometido al Congreso los seis fideicomisos mencionados, de los 14 que autorizó crear. En la gestión del expresidente Danilo Medina se crearon solo seis contratos que involucran instituciones o fondos públicos. Los fideicomisos propuestos por Abinader que deberán pasar por el Congreso son: el fideicomiso de Ampliación y Creación de Parques Industriales (Proparques); Fideicomiso para la gestión Integral de Residuos Sólidos; Fideicomiso Nacional de Promoción Cultural de Arte Público y su comité técnico presidido por el ministro administrativo de la Presidencia; y el Fideicomiso Público de Administración, Inversión, Garantía, Fuente de Pago y Oferta Pública, denominado Fideicomiso de Administración para el Programa de Masificación del Gas Natural. Una figura que no está contemplada en las leyes La figura del fideicomiso no está contemplada en la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas, ni en la de Libre Acceso a la Información Pública, instrumentos que sirven para supervisar y trazar los lineamientos donde se administren fondos del Estado, así como tener acceso, en el caso de los medios de comunicación y ciudadanía en sentido general, a las informaciones y datos que no comprometan la seguridad nacional.