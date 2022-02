Demuelen casas para nuevo elevado

El Ministerio de Obras Públicas agiliza la demolición de viviendas para la construcción del elevado en el anillo que permitirá conectar la avenida Circunvalación Norte con la Tamboril en Cienfuegos.



El pasado fin de semana aumentó significativamente el número de casas que fueron destruidas para dar paso a lo que será la nueva vía, mientras algunas familias que recibieron el dinero como compensación por las casas demolidas, siguen en sus hogares, debido que no encuentran otro lugar donde mudarse.

Otros, como es el caso de Elpidio Miguel Batista, ciego y con problemas de artritis, espera por una ayuda para poder abandonar su hogar y marcharse a otro seguro.

“Queremos que hagan algo con este señor que no puede ni moverse. Como están agilizando, no sabemos lo que pasará con Elpidio, que no tiene para donde ir y eso nos preocupa a todos lo que nos van a desalojar”, indicó una mujer que no quiso ofrecer su nombre.

Conexión

El trazado permitirá conectar desde el canal de riego Ulises Francisco Espaillat, atravesando el barrio La Gloria hasta la avenida Tamboril. Desde mediados del año 2018, la constructora Mar trabaja en la plataforma del elevado que una vez concluido, se espera pueda aumentar el flujo vehicular. Esto permitirá contar con otra importante vía de desahogo al desorden de tránsito que impera en el distrito municipal Santiago Oeste.

La limitación de recursos económicos ha impedido avanzar en el proyecto y lograr de manera más rápida el pago de compensación para las familias de la barriada que deberán desalojar sus casas.

La avenida Circunvalación Norte fue terminada en la primera gestión de gobierno del entonces presidente Danilo Medina. También fue construido el elevado en la avenida Mirador Yaque, a la entrada a Cienfuegos.

Se espera que con nuevo elevado fluya el tránsito

El proceso para terminar el anillo de la Circunvalación Norte se ha vuelto lento, por lo que se espera que los recursos fluyan para honrar pago y para avanzar en la obra. Con este nuevo elevado, el municipio cabecera de Santiago de los Caballeros contará ya con cuatro pasarelas, aunque requiere de al menos otras cuatro, según los estudios hechos por los técnicos.