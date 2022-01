Policía recibe más de 100 aspirantes a cadetes para periodo 2022-2026

Con la presencia del mayor general Eduardo Alberto Then, en su calidad de director General de la Policía Nacional, fueron recibidos más de cien jóvenes dispuestos a formarse como cadetes y así formar parte de la nueva promoción correspondiente al período 2022-2026, en una actividad realizada en el salón del Club para Oficiales de la sede central policial.

El encuentro con los aspirantes contó con la presencia de los generales Claudio Peguero Castillo y Cristóbal Morales, Inspector General y Director de Recursos Humanos, respectivamente. Junto a ellos estuvo el coronel William Eusebio Natera Gómez, director de la Escuela para Cadetes Mayor General (r) José Rafael Félix Hermida González.

El mayor general Alberto Then señaló que “el deseo del presidente Luis Abinader Corona está empeñado en que sean selecciones que mañana podamos sentir orgullo de ellos. Él no quiere infiltrados en la institución, él quiere policías que prediquen con el ejemplo en las calles, que el ciudadano se sienta orgulloso de pedir auxilio a un policía de la República Dominicana”.

“Un policía de proximidad de acercamiento comunitario y que resuelva los problemas y las llamadas de auxilio que requiera un ciudadano cuando está en un apuro o un empeño, cero policías que apoyen a la delincuencia, cero policías corruptos”, apuntó el alto oficial.

El director policial insistió que el agente que presenta una mala conducta inadecuada, que dé vergüenza a la sociedad y a la institución, será apartado de las filas de la Policía Nacional.

“Quien no recibió educación, principios y valores en sus casas, que no lo venga a buscar aquí. Los valores y los principios deben de ser traídos desde la familia”, señaló el mayor general Alberto Then.

En ese orden, el alto oficial reiteró a los aspirantes a cadetes, el compromiso al cual han asumido para servir a la sociedad.

“Les manifestó que esto es un juramento ante Dios, de ver una Policía consagrada en el ejercicio de sus funciones y el bienestar de los hombres y mujeres de este país que desean tener un cuerpo policial empeñado en estar cerca de cada ciudadana y ciudadano que merezcan nuestro servicio”, expresó.

Relevo generacional

El general Claudio Peguero Castillo felicitó a los presentes por escoger ser policías e ingresar a la Escuela para Cadetes, ya que ellos serán el relevo del cambio generacional.

“Les exhortamos a que en sus cuatro años se esfuercen, se esmeren, que ustedes serán parte de la élite de la Policía Nacional. Estamos buscando a personas de alta calidad moral para hacer ese relevo en la institución”, dijo el general Peguero Castillo.

Mientras que el coronel Natera Gómez destacó la integridad y principios que deben tener los caballeros y señoritas que aspiran a ser cadetes de la Policía Nacional.