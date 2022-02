Meliá Hotels International ha sido reconocida como Top Employer 2022 en República Dominicana

Punta Cana, Meliá Hotels International, es reconocida como Top Employer 2022 en República Dominicana, resultado de una notable dedicación por desarrollar mejoras en el ámbito laboral a través de gestiones de excelencia en recursos humanos, la certificación representa un mecanismo de confianza para la existencia de espacios de desarrollo profesional.

Para obtener la certificación como Top Employers, la compañía ha superado un riguroso proceso analítico en el que se evalúan y auditan 6 rubros en recursos humanos que constan de 20 temas. Para Meliá Hotels International, los aspectos que más destacan, por encima del 93% de puntuación son: Compromiso, Ética & Integridad, Valores, Gestión del cambio y la Formación de nuestros equipos. Gracias a ello, la compañía ha recibido la certificación en sus tres principales mercados: España, México y República Dominicana, los cuales, representan el 46% de su plantilla a nivel global.

Esta certificación supone un reconocimiento al compromiso con las personas que la compañía ha demostrado en los últimos años, que además ha coincidido con la gestión de la crisis del Covid-19, en la que su capacidad de anticipación y respuesta a los retos del entorno se tradujeron principalmente en la preservación del empleo y el talento, la creación de entornos laborales seguros, la formación y el re-skilling de las personas y la gestión cultural del cambio que ha supuesto la transformación organizativa y digital de la compañía.

Como ha expresado el Consejero Delegado de la hotelera, Gabriel Escarrer, “la crisis del Covid-19 ha sido el mayor reto en la historia de la compañía y jamás lo hubiéramos superado sin el compromiso y el talento de nuestras personas. Por ello, este reconocimiento refuerza la estrategia de nuestro grupo basada en situar a las personas en el corazón de nuestro negocio, pues ellos son la verdadera alma de la compañía”.

El equipo en República Dominicana ha destacado por su alto nivel de compromiso y la integridad de la compañía es la esencia de los líderes de Meliá. Asimismo, la compañía busca fortalecer la gestión del cambio y el desarrollo de talento.

“Tenemos la oportunidad de implementar nuevas ideas, crear nuevos modelos y formas de trabajar, enfrentando el contexto actual pensando hacia delante, pero siempre poniendo énfasis en el cuidado de nuestra gente” afirma Heidy Contreras, Directora de Recursos Humanos República Dominicana en Meliá Hotels International.

El programa ha certificado y reconocido a 1,857 Top Employers en 123 países/regiones en los cinco continentes, impactando positivamente a más de 8 millones de empleados. Gustavo Tavares, General Manager de Top Employers Institute para Latinoamérica, aseguró que “Las empresas certificadas han comprendido que sus colaboradores son los ejes fundamentales para la consolidación de cada división de negocios. Incluso se estima que este sello refleja los más altos estándares en materia de gestión de equipos y personas, por lo cual el 70% de las empresas certificadas, se ha beneficiado al mejorar su habilidad para atraer talento mejor capacitado”.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Mallorca (España), Meliá Hotels International opera más de 380 hoteles en más de 40 países, bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá y Sol by Meliá. La Compañía es líder mundial en hoteles de complejos turísticos, a la vez que aprovecha su experiencia para consolidar el creciente segmento del mercado urbano de turístico. Su compromiso con el turismo responsable ha llevado al Grupo a convertirse en la empresa hotelera más sustentable de España y Europa en 2020, según la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) del SAM, y ha ocupado el séptimo lugar en la lista del Wall Street Journal de las 100 empresas más sustentables del mundo (y la primera empresa de viajes). Meliá Hotels International también está incluida en el índice bursátil español IBEX 35 y es la empresa hotelera española líder en Reputación Corporativa (Ranking Merco). Para más información, visite www.meliahotelsinternational. com